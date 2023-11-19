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Повістки у Viber — чоловіків штрафують на 5 тис. грн за неявку в ТЦК

19 листопада 2023 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повістки у Viber — чоловіків штрафують на 5 тис. грн за неявку в ТЦК
Чоловік сидить у телефоні. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За законом працівники ТЦК та СП мають особисто вручати повістку військовозобов'язаному, а не слати їх поштою, месенджерами тощо. Однак почастішали випадки, коли ігнорування відповідного документа у Viber, несе за собою відповідальність — стягнення штрафу.

Що робити в такому разі розповів адвокат Володимир Крекотень в Instagram.

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"За неявку до ТЦК по повістці, що надіслана у Viber дійсно можна отримати штраф у розмірі 5 100 грн. Розповідаю, як це діє на основі реальної справи", — зазначив Крекотень.

Він розповів, що ТЦК відправила повістку через Viber, але чоловік не з'явився за вказаним часом і місцем. У військкоматі, не перевіривши номер чоловіка та чи дійсно отримав він повістку, виписали йому штраф у розмірі 5100 грн.

Дізнавшись про цю ситуацію, чоловік подав до суду. В результаті дії працівників ТЦК визнали незаконними, попри те, що військкомат наполягав на протилежному.

"Суд навів такі ключові позиції: позивач під час складання відносно нього протоколу про адміністративне правопорушення не був присутнім та з протоколом його не ознайомлювали. У зв’язку з цим, чоловік був позбавлений можливості надати пояснення по суті правопорушення, йому не було роз`яснено його процесуальні права, не було ознайомлено з протоколом та не вручено його копію, що, на думку суду, є істотним порушенням прав позивача", — розповів адвокат.

Суд визнав постанову незаконною, оскільки її винесено на підставі протоколу який складався з порушенням закону.

"За вищезазначених обставин суд дійшов висновку, що оскаржувана постанова є протиправною, підлягає скасуванню, а провадження у справі про притягнення позивача до адміністративної відповідальності — закриттю. А знаєте, що тут найгарніше? На підставі таких постанов людей називають ухиляннями і вносять їх персональні дані у якісь бази", — додав Крекотень.

Адвокат порадив українцям у подібних ситуаціях не боятися відстоювати свої права та звертатися до суду.

Нагадаємо, що часто працівники ТЦК лишають повістки в дверях. Адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи законні такі дії. 

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