Повістки від ТЦК, як реагувати громадянам після отримання

Військові займаються оповіщенням громадян. Фото: "АрміяInform"

Після завершення процесу оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаним громадянам почнуть розсилати повістки. Перш за все це стосуватиметься тих, хто не оновив дані, але повістки можуть надійти і тим, хто виконав норму закону.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Кому надсилатимуть повістки

Після 17 липня повістки будуть надсилати перш за все тим військовозобов’язаним, які не оновили військово-облікові дані.

Втім, і тим, хто оновив дані, можуть прийти повістки — з метою перевірки придатності до військової служби вони мають пройти військово-облікові дані.

Коли повістка вважається врученою

Повістки будуть надсилати поштою.

Підтвердженням вручення такої повістки вважатимуться:

день отримання повістки військовозобов'язаним, що підтверджується інформацією чи документами від поштового оператора;

день проставлення у повістці відмітки про відмову її отримати;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання;

день проставлення відмітки про відсутність громадянина на адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, чи будуть виписувати повістки на кордоні.

Також заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як з реєстру "Оберіг" відберуть тих, хто отримає повістки у першу чергу. За її словами, цей процес вибору буде схожий на таргетовану рекламу.