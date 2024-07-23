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Повестки по почте — что делать военнообязанным

23 июля 2024 22:19
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестки от ТЦК, как реагировать гражданам после получения
Военные занимаются оповещением населения. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

После завершения процесса обновления военно-учетных данных военнообязанным гражданам начнут рассылать повестки. Прежде всего, это касается тех, кто не обновил данные, но повестки могут поступить и тем, кто выполнил норму закона.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Кому будут посылать повестки

После 17 июля повестки будут присылать прежде всего военнообязанным, которые не обновили военно-учетные данные.

Впрочем, и обновившим данные могут прийти повестки — с целью проверки пригодности к военной службе они должны пройти военно-учетные данные.

Когда повестка считается врученной

Повестки будут отправлять по почте.

Подтверждением вручения такой повестки можно считать:

  • день получения повестки военнообязанным, что подтверждается информацией или документами от почтового оператора;
  • день проставления в повестке отметки об отказе ее получить;
  • день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства;
  • день проставления отметки об отсутствии гражданина в адрес задекларированного или зарегистрированного места жительства.

Напомним, спикер ГНСУ Андрей Демченко объяснил, будут ли выписывать повестки на границе.

Также заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, как из реестра "Оберіг" отберут тех, кто получит повестки в первую очередь. По ее словам, этот процесс выбора будет похож на таргетированную рекламу.

военный учет мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

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