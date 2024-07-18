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Вручення повісток українцям на кордоні — у ДПСУ зробили заяву

18 липня 2024 18:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон 2024 — у ДПСУ відповіли, чи вручатимуть повістки українцям на КПП
Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей особливий період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки. Цей документ можуть вручити у будь-якому громадському місці, на вулиці, блокпості тощо.  

Чи вручатимуть повістки військовозобов'язаним чоловікам на контрольно-пропускних пунктах при виїзді за кордон, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Радіо Свобода".

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Так, за словами пресофіцера, співробітники ТЦК та СП часто присутні на КПП. Проте військовозобов'язаним чоловікам повістки не виписують. Таких нововведень не передбачається. 

"Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів чи інформації про людей, які перетинають. Тоді ми можемо звернутися до представників територіальних центрів комплектування, які можуть бути у пунктах пропуску", — пояснив Демченко.

 

Виїзд за кордон 2024 — у ДПСУ відповіли, чи вручатимуть повістки українцям на КПП
Прикордонник перевіряє документи. Фото: dpsu.gov.ua

Речник ДПСУ наголосив, що громадяни України при виїзді за кордон "масово, відкрито чи не відкрито" повісток не отримують.

Водночас, якщо особа, яка намагається перетнути кордон, перебуває, наприклад, у розшуку Нацполіції, то прикордонники звертаються до правоохоронців і ті доставляють її до ТЦК та СП.

Раніше ми писали, коли військові ЗСУ можуть виїжджати за кордон 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, як змінилися правила виїзду за кордон для військовозобов'язаних українців з 17 липня 2024 року. 

Також ми інформували, чи випустять за кордон військовозобов'язаних жінок після оновлення даних для ТЦК.

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