Виїзд за кордон 2024 — у ДПСУ відповіли, чи вручатимуть повістки українцям на КПП

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей особливий період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки. Цей документ можуть вручити у будь-якому громадському місці, на вулиці, блокпості тощо.

Чи вручатимуть повістки військовозобов'язаним чоловікам на контрольно-пропускних пунктах при виїзді за кордон, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Радіо Свобода".

Читайте також:

Мобілізація в Україні — повістки при виїзді за кордон

Так, за словами пресофіцера, співробітники ТЦК та СП часто присутні на КПП. Проте військовозобов'язаним чоловікам повістки не виписують. Таких нововведень не передбачається.

"Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів чи інформації про людей, які перетинають. Тоді ми можемо звернутися до представників територіальних центрів комплектування, які можуть бути у пунктах пропуску", — пояснив Демченко.

Прикордонник перевіряє документи. Фото: dpsu.gov.ua

Речник ДПСУ наголосив, що громадяни України при виїзді за кордон "масово, відкрито чи не відкрито" повісток не отримують.

Водночас, якщо особа, яка намагається перетнути кордон, перебуває, наприклад, у розшуку Нацполіції, то прикордонники звертаються до правоохоронців і ті доставляють її до ТЦК та СП.

Раніше ми писали, коли військові ЗСУ можуть виїжджати за кордон 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, як змінилися правила виїзду за кордон для військовозобов'язаних українців з 17 липня 2024 року.

Також ми інформували, чи випустять за кордон військовозобов'язаних жінок після оновлення даних для ТЦК.