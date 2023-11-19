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Повестки у Viber — мужчин штрафуют на 5 тыс. грн за неявку в ТЦК

19 ноября 2023 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повестки у Viber — мужчин штрафуют на 5 тыс. грн за неявку в ТЦК
Мужчтина сидит в телефоне. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По закону работники ТЦК и СП должны лично вручать повестку военнообязанному, а не отправлять их по почте, мессенджерам и т.д. Однако участились случаи, когда игнорирование соответствующего документа в Viber несет за собой ответственность — взыскание штрафа.

Что делать в таком случае, рассказал адвокат Владимир Крекотень в Instagram.

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"За неявку в ТЦК по повестке, направленной в Viber действительно можно получить штраф в размере 5 100 грн. Рассказываю, как это действует на основе реального дела", — отметил Крекотень.

Он рассказал, что ТЦК отправила повестку через Viber, но мужчина не явился по указанному времени и месту. В военкомате, не проверив номер мужчины и действительно ли получил он повестку, выписали ему штраф в размере 5100 грн.

Узнав об этой ситуации, мужчина подал в суд. В результате действия работников ТЦК признали незаконными, несмотря на то, что военкомат настаивал на противоположном.

"Суд привел следующие ключевые позиции: истец во время составления в отношении его протокола об административном правонарушении не присутствовал и с протоколом его не знакомили. В связи с этим, мужчина был лишен возможности дать объяснение по существу правонарушения, ему не было разъяснено его процессуальные права, не были ознакомлены с протоколом и не вручена его копия, что, по мнению суда, является существенным нарушением прав истца", — рассказал адвокат.

Суд признал постановление незаконным, поскольку оно вынесено на основании протокола, состоявшего с нарушением закона.

"При вышеуказанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что обжалуемое постановление является противоправным, подлежит отмене, а производство по делу о привлечении истца к административной ответственности — закрытию. А знаете, что здесь самое красивое? На основании таких постановлений людей называют уклонистами и вносят их персональные данные в какие-то базы", — добавил Крекотень.

Адвокат посоветовал украинцам в подобных ситуациях не бояться отстаивать свои права и обращаться в суд.

Напомним, что часто работники ТЦК оставляют повестки в дверях. Адвокат Ростислав Кравец объяснил, законны ли такие действия.

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