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Повестки в дверях — накажут ли, если проигнорировать документ

19 ноября 2023 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повестки в дверях — накажут ли, если проигнорировать документ
Мужчина нашел повестку в дверях. Фото: te.20minut.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В условиях мобилизации каждый военнообязанный украинец может получить повестку. Законом не оговорено, где должно происходить вручение этого документа — на улице, работе, кафе и т.д. Однако часто работники ТЦК оставляют повестки в дверях — адвокат Ростислав Кравец объяснил, законны ли такие действия.

Об этом сообщают Факты.

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Ростислав Кравец отметил, что повестка в ТЦК и СП должна быть вручена лично военнообязанному, и только его подпись придает документу юридическую силу.

По словам адвоката, если вы нашли повестку в дверях своего жилья, можете ее проигнорировать. Это не будет иметь никакого наказания, ведь по закону сотрудники ТЦК должны были дождаться военнообязанного жильца, чтобы вручить ему документ. Даже с фотоподтверждением подобное вручение является отклонением от общих правил.

"Если человек пришел домой и увидел повестку в дверях, то на нее можно вообще не реагировать. У нее нет юридической силы", — добавил Кравец.

Напомним, что в Украине начали прикреплять повестки к платежкам за коммунальные услуги в некоторых крупных городах, что вызвало обсуждение в соцсетях по поводу их юридической силы и способа вручения. Эту ситуацию также прокомментировал адвокат.

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