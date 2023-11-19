Повестки в дверях — накажут ли, если проигнорировать документ

Мужчина нашел повестку в дверях. Фото: te.20minut.ua

В условиях мобилизации каждый военнообязанный украинец может получить повестку. Законом не оговорено, где должно происходить вручение этого документа — на улице, работе, кафе и т.д. Однако часто работники ТЦК оставляют повестки в дверях — адвокат Ростислав Кравец объяснил, законны ли такие действия.

Об этом сообщают Факты.

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Что делать, если нашли повестку в дверях

Ростислав Кравец отметил, что повестка в ТЦК и СП должна быть вручена лично военнообязанному, и только его подпись придает документу юридическую силу.

По словам адвоката, если вы нашли повестку в дверях своего жилья, можете ее проигнорировать. Это не будет иметь никакого наказания, ведь по закону сотрудники ТЦК должны были дождаться военнообязанного жильца, чтобы вручить ему документ. Даже с фотоподтверждением подобное вручение является отклонением от общих правил.

"Если человек пришел домой и увидел повестку в дверях, то на нее можно вообще не реагировать. У нее нет юридической силы", — добавил Кравец.

Напомним, что в Украине начали прикреплять повестки к платежкам за коммунальные услуги в некоторых крупных городах, что вызвало обсуждение в соцсетях по поводу их юридической силы и способа вручения. Эту ситуацию также прокомментировал адвокат.