Мобилизация в Украине — что делать, если повестку вручают с нарушением

Работники ТЦК выписывают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых работники ТЦК и СП имеют право проверять военно-учетные документы у военнообязанных мужчин, а также вручать им повестки. В то же время, процедура оповещения должна соответствовать установленным законом нормам.

Как понять, что представители ТЦК вручили повестку с нарушением, что делать в таком случае и как можно обжаловать, объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

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Как подчеркнул правовед, во время вручения повестки военнообязанным, прежде всего, необходимо изучить ее содержание. Повестка должна содержать следующие данные:

название территориального центра комплектования и социальной поддержки;

ФИО и подпись руководителя ТЦК и СП;

печать ТЦК;

место и время явки военнообязанного;

цель вызова (например, медкомиссия или уточнение данных);

данные о военнообязанном;

предупреждение об ответственности в случае неявки.

Что указывает на нарушение процедуры вручения повестки:

данные о военнообязанном записаны с ошибками;

документ не содержит цели вызова;

повестка не содержит подписи руководителя ТЦК или печати;

повестка содержит другие существенные ошибки;

повестка передана на блокпосте или в транспорте без подтверждения личных данных;

повестку вручает не уполномоченное лицо.

Заметим, что лицо уполномоченное на вручение повестки должно иметь распоряжение (приказ) руководителя ТЦК и СП об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов.

Работники полиции могут вручать повестки только в рамках выполнения поручений ТЦК с подтверждающим это документом.

"Если повестку заполнили неправильно или вручили ненадлежащим образом, вы вправе не подписывать ее. Если вас заставляют сделать это под давлением или угрозами, это нарушение ваших прав", — отмечает юрист.

Работники ТЦК выписывают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Что делать, если повестка была вручена с нарушением и как обжаловать

Если военнообязанное лицо считает, что ему вручают повестку с нарушением, оно может на месте потребовать от ТЦК составить акт об отказе от ее получения или акт о ее отсутствии. Акт должен состоять в присутствии двух свидетелей.

Дмитрий Франчук советует в таком случае обратиться к юристу за консультацией.

"Он поможет вам правильно оценить ситуацию, подготовить необходимые документы и определить стратегию подачи иска", — говорит эксперт.

Следует составить исковое заявление в административный суд по месту жительства ответчика (органу, издавшему повестку), в котором четко указать свои требования, обосновать их доказательствами со ссылками на соответствующие нормы закона.

Какие документы могут потребоваться для подачи иска:

копия повестки;

доказательства нарушения порядка вручения повестки (свидетельства свидетелей, фотографии, копии писем и т.п.);

другие документы, подтверждающие вашу позицию.

Есть ли смысл обжаловать повестку

Как отметил юрист, судебная практика говорит, что повестки, врученные без подписи руководителя ТЦК или четкого указания цели вызова, будут обжалованы, ведь такие документы не отвечают требованиям закона.

Также по некоторым делам суды признавали действия работников ТЦК незаконными из-за принуждения к получению повестки или нарушения процедуры вручения, что подтверждалось фото- и видеоматериалами.

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