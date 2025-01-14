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Повестку вручили не по месту регистрации — что делать украинцам

14 января 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — что делать в случае вручения повестки не по месту регистрации
Работники ТЦК разговаривают с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Война со страной-агрессором продолжается, а значит мужчинам в Украине выписывают повестки, по которым они обязаны явиться в ТЦК и СП. Сейчас этот документ все чаще могут вручить не по месту регистрации, а по фактическому месту пребывания.

Законны ли такие действия со стороны представителей территориальных центров и что делать военнообязанным мужчинам в таких случаях, объяснил юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

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Законно ли вручать повестку военнообязанному не по месту регистрации 

По словам правоведа, за время войны украинское законодательство претерпело значительные изменения. И если раньше действовала четкая привязка к месту регистрации, то на сегодня действуют другие правила.

Так, Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", не ограничивает вручение повесток только местом регистрации лица.

"Изменения в законодательстве позволяют вручать повестки независимо от места пребывания лица на воинском учете. Закон обязывает военнообязанных сообщать ТЦК об изменении места жительства или пребывания в течение 7 дней. Это означает, что лицо должно быть доступно для органов ТЦК даже вне места регистрации", — подчеркнул юрист.

Таким образом, если повестка оформлена надлежащим образом, ее могут вручить где угодно. В частности, в другом городе, на улице, на работе, в общественных местах и т.д.

 

Что делать, если вручили повестку не по месту регистрации
Работник ТЦК разговаривает с мужчиной в присутствии полиции. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Что делать, если вручили повестку не по месту регистрации

Дмитрий Франчук советует всем военнообязанным, которые получили повестку по месту фактического пребывания, придерживаться следующих действий:

  1. Проверить повестку и принять ее, если все данные заполнены верно — отказ от повестки может привести к штрафу, который может составлять от 17 до 25,5 тыс. грн;
  2. В случае обнаружения ошибок в повестке сообщить о них представителям ТЦК;
  3. Явиться по повестке в ТЦК в указанные место, дату и время — неявка по повестке также является нарушением правил воинского учета, за которое предусмотрена административная ответственность;
  4. Уведомить ТЦК, в котором состоите на учете, что вы получили повестку от другого ТЦК. Это поможет избежать недоразумений и согласовать дальнейшие действия;
  5. В случае необходимости пройти военно-врачебную комиссию. Однако юрист советует настаивать на прохождении ВВК именно по месту вашего учета, поскольку именно там хранятся ваши медицинские документы.

Также, по словам правозащитника, военнообязанный может обратиться за юридической консультацией, если будет иметь сомнения относительно правомерности действий ТЦК.

Ранее мы сообщали, какие есть виды повесток в Украине, кто и когда может получить этот документ.

Напомним, мы информировали, как понять, что ТЦК вручили повестку с нарушением,  и как действовать в такой ситуации.

Также мы писали, как мужчины могут избежать штрафа за неявку в ТЦК по повестке.

закон мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

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