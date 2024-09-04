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Повторная ВВК — какая категория граждан не обязана ее проходить

4 сентября 2024 20:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военно-врачебная комиссия - кто должен проходить ВВК - какая категория не обязана идти на повторную ВВК
Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: dialog.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

После изменений в законодательстве часть граждан Украины должна пройти повторную военно-врачебную комиссию, чтобы уточнить пригодность лица к военной службе. Но те граждане, которые были ранее исключены из военного учета из-за состояния здоровья, освобождаются от повторного прохождения ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время проведения общей мобилизации часть военнообязанных граждан согласно изменениям в законодательстве должна пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Но это касается не всех — есть категория граждан, которые не должны проходить повторную ВВК.

Кто не должен проходить повторную ВВК и зарегистрироваться в "Оберіг"

Юрий Айвазян пояснил, что речь идет о тех гражданах, которые раньше были исключены из военного учета, но не всех, а только тех, которых исключили из-за проблем со здоровьем.

"Если лицо было исключено из учета по состоянию здоровья, оно не обязано повторно проходить ВВК", — заверил адвокат.

Он также добавил, что такому гражданину не нужно и регистрироваться в государственном реестре "Оберіг".

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