Военно-врачебная комиссия - кто должен проходить ВВК - какая категория не обязана идти на повторную ВВК

Повторная ВВК — какая категория граждан не обязана ее проходить
После изменений в законодательстве часть граждан Украины должна пройти повторную военно-врачебную комиссию, чтобы уточнить пригодность лица к военной службе. Но те граждане, которые были ранее исключены из военного учета из-за состояния здоровья, освобождаются от повторного прохождения ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
На ВВК, но не всем
Во время проведения общей мобилизации часть военнообязанных граждан согласно изменениям в законодательстве должна пройти повторную военно-врачебную комиссию.
Но это касается не всех — есть категория граждан, которые не должны проходить повторную ВВК.
Кто не должен проходить повторную ВВК и зарегистрироваться в "Оберіг"
Юрий Айвазян пояснил, что речь идет о тех гражданах, которые раньше были исключены из военного учета, но не всех, а только тех, которых исключили из-за проблем со здоровьем.
"Если лицо было исключено из учета по состоянию здоровья, оно не обязано повторно проходить ВВК", — заверил адвокат.
Он также добавил, что такому гражданину не нужно и регистрироваться в государственном реестре "Оберіг".
Читайте Новини.LIVE!