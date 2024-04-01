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Повторне проходження ВЛК з 1 квітня 2024 року — адвокат розповіла про нюанси

1 квітня 2024 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторне проходження ВЛК з 1 квітня 2024 року — адвокат розповіла про нюанси
Чоловік на огляді в лікаря. Фото: mil.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Адвокатка Христина Ковцун заявила, що працівники ТЦК можуть вручити повістку на проходження військово-лікарської комісії до закінчення терміну дії попереднього рішення ВЛК. Закон не передбачає можливості відмови від такої повістки.  

Про це повідомляє NV у четвер, 25 березня. 

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Повторне проходження ВЛК

За законом, військовозобов'язані проходять ВЛК через 5 років після того, як стали на військовий облік.

Військових на проходження комісії може направити командування чи лікар у разі лікування поранення, травми, каліцтва або контузії.

Своєю чергою в разі мобілізації постанова ВЛК чинна протягом 12 місяців. Військовозобов'язані проходять ВЛК після того, як отримують повістку на проходження комісії від керівника ТЦК.

"В умовах, коли йде мобілізація, цей строк може нівелюватися, тому що в нас є указ президента про мобілізацію, і відповідно, коли військовозобов'язаному вручають повістку, він зобов’язаний з’явитися в ТЦК, колишній воєнкомат, уточнити облікові дані і пройти військово-лікарську комісію для того, щоб було розуміння, чи він придатний, чи обмежено придатний, чи непридатний. І це обов’язок", — пояснила Ковцун.

Нагадаємо, що після закінчення постанови ВЛК військовозобов'язаний має проходити повторну комісію. Адвокат Олександр Потєшін пояснив, що буде, якщо громадянин не з'явитися на оновлення даних про своє здоров'я.

Також ми повідомляли, що останнім часом ТЦК та СП посилили мобілізацію обмежено придатних військовозобов'язаних, через що зріс ризик опинитися в зоні бойових дій. Багато чого залежить від рішення ВЛК.

мобілізація
війна в Україні
ВЛК
військовозобов'язані
війна
юрист

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