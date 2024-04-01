Мобилизация в Украине - кто имеет

Мужчина на осмотре у врача. Фото: mil.gov.ua

Адвокат Кристина Ковцун заявила, что работники ТЦК могут вручить повестку на прохождение военно-врачебной комиссии до окончания срока действия предыдущего решения ВВК. Закон не предусматривает возможность отказа от такой повестки.

Об этом сообщает NV в четверг, 25 марта.

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Повторное прохождение ВВК

По закону военнообязанные проходят ВВК через 5 лет после того, как стали на военный учет.

Военных на прохождение комиссии может направить командование или врач в случае лечения ранения, травмы, увечья или контузии.

В свою очередь в случае мобилизации постановление ВВК действует в течение 12 месяцев. Военнообязанные проходят ВВК после получения повестки на прохождение комиссии от руководителя ТЦК.

"В условиях, когда идет мобилизация, этот срок может нивелироваться, потому что у нас есть указ президента о мобилизации, и соответственно, когда военнообязанному вручают повестку, он обязан явиться в ТЦК, бывший военкомат, уточнить учетные данные и пройти военно-врачебную комиссию для того, чтобы было понимание, годен ли он, ограниченно ли годен, или непригоден. И это обязанность", — пояснила Ковцун.

Напомним, что по окончании постановления ВВК военнообязанный должен проходить повторную комиссию. Адвокат Александр Потешин объяснил, что будет, если гражданин не явится на обновление данных о своем здоровье.

Также мы сообщали, что в последнее время ТЦК и СП усилили мобилизацию ограниченно пригодных военнообязанных, из-за чего возрос риск оказаться в зоне боевых действий. Многое зависит от решения ВЛК.