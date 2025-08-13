Повторні аналізи для ВЛК - коли треба це робити

Перевірка стану здоров’я на ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Повторні аналізи для військово-лікарської комісії не є обов’язковими, поки не сплив термін попередніх аналізів. Але існують випадки, коли такі аналізи необхідно зробити перш за все в інтересах самого військовозобов’язаного.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Хто вирішує питання повторних аналізів

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився термінами придатності аналізів, зроблених для військово-лікарської комісії.

Чоловік, зокрема, запитав, чи потрібно робити повторні аналізи для ВЛК.

"Це повинен вирішити профільний лікар. Якщо це потрібно для підтвердження змін у стані здоров'я", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Повторні аналізи обов’язкові

Юрист підкреслив, що самі по собі повторні аналізи не потрібні, якщо не збіг термін придатності попередніх.

Але існують випадки, коли зробити їх необхідно.

"Якщо є погіршення стану здоров’я, то для повторної ВЛК висновок профільного лікаря треба перероблювати обов'язково", — запевнив Айвазян.

