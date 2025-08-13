Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Повторні аналізи для ВЛК — чи треба це робити

Повторні аналізи для ВЛК — чи треба це робити

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 12:20
Повторні аналізи для ВЛК - коли треба це робити
Перевірка стану здоров’я на ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Повторні аналізи для військово-лікарської комісії не є обов’язковими, поки не сплив термін попередніх аналізів. Але існують випадки, коли такі аналізи необхідно зробити перш за все в інтересах самого військовозобов’язаного.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Хто вирішує питання повторних аналізів

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився термінами придатності аналізів, зроблених для військово-лікарської комісії.

Чоловік, зокрема, запитав, чи потрібно робити повторні аналізи для ВЛК.

"Це повинен вирішити профільний лікар. Якщо це потрібно для підтвердження змін у стані здоров'я", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Повторні аналізи обов’язкові

Юрист підкреслив, що самі по собі повторні аналізи не потрібні, якщо не збіг термін придатності попередніх.

Але існують випадки, коли зробити їх необхідно.

"Якщо є погіршення стану здоров’я, то для повторної ВЛК висновок профільного лікаря треба перероблювати обов'язково", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як не отримати покарання, якщо на ВЛК вдалося записатися тільки через місяць після отримання направлення.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є строки продовження військово-лікарської комісії.

військовий облік лікарі ВЛК військовозобов'язані аналіз крові
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації