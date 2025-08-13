Повторные анализы для ВЛК - когда надо это делать

Проверка состояния здоровья на ВВК. Фото: "АрміяInform"

Повторные анализы для военно-врачебной комиссии не являются обязательными, пока не истек срок предыдущих анализов. Но существуют случаи, когда такие анализы необходимо сделать, прежде всего в интересах самого военнообязанного.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Кто решает вопрос повторных анализов

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался сроками годности анализов, сделанных для военно-врачебной комиссии.

Мужчина, в частности, спросил, нужно ли делать повторные анализы для ВВК.

"Это должен решить профильный врач. Если это нужно для подтверждения изменений в состоянии здоровья", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Повторные анализы обязательны

Юрист подчеркнул, что сами по себе повторные анализы не нужны, если не истек срок годности предыдущих.

Но существуют случаи, когда сделать их необходимо.

"Если есть ухудшение состояния здоровья, то для повторной ВВК заключение профильного врача надо переделывать обязательно", — заверил Айвазян.

