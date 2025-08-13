Видео
Главная Мобилизация Повторные анализы для ВВК — надо ли это делать

Повторные анализы для ВВК — надо ли это делать

Дата публикации 13 августа 2025 12:20
Повторные анализы для ВЛК - когда надо это делать
Проверка состояния здоровья на ВВК. Фото: "АрміяInform"

Повторные анализы для военно-врачебной комиссии не являются обязательными, пока не истек срок предыдущих анализов. Но существуют случаи, когда такие анализы необходимо сделать, прежде всего в интересах самого военнообязанного.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Кто решает вопрос повторных анализов

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался сроками годности анализов, сделанных для военно-врачебной комиссии.

Мужчина, в частности, спросил, нужно ли делать повторные анализы для ВВК.

"Это должен решить профильный врач. Если это нужно для подтверждения изменений в состоянии здоровья", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Повторные анализы обязательны

Юрист подчеркнул, что сами по себе повторные анализы не нужны, если не истек срок годности предыдущих.

Но существуют случаи, когда сделать их необходимо.

"Если есть ухудшение состояния здоровья, то для повторной ВВК заключение профильного врача надо переделывать обязательно", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как не получить наказание, если на ВВК удалось записаться только через месяц после получения направления.

Добавим, мы сообщали о том, каковы сроки продления военно-врачебной комиссии.

военный учет врачи ВВК военнообязанные анализ крови
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
