Головна Мобілізація ВЛК через місяць — як не отримати покарання

ВЛК через місяць — як не отримати покарання

Дата публікації: 12 серпня 2025 12:20
Військово-лікарська комісія - чи можна пройти ВЛК через місяць після наказу
Громадяни на ВЛК. Фото: dialog.ua

Якщо військовозобов’язаний громадянин отримав запис на військово-лікарську комісію із порушенням усіх термінів, зазначених у законодавстві, він обов’язково має повідомити про це ТЦК. Інакше на нього може чекати адміністративна відповідальність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Запис на ВЛК довший за вимоги закону

В Україні триває загальна мобілізація, оголошена після запровадження воєнного стану.

Одним із ключових елементів мобілізаційного процесу є військово-лікарська комісія.

До юристів звернувся громадянин, який після отримання направлення на ВЛК зателефонував до поліклініки та зумів записатися тільки через місяць.

Чоловік поцікавився, чи не покарають його за це, чи не звинуватять у затягуванні процесу ВЛК поза дозволені законом межі.

Чи можна уникнути штрафу

"Вам необхідно повідомити ТЦК, що вас записали на проходження ВЛК тільки через один місяць", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Це потрібно зробити обов’язково, наголосив юрист, аби не мати проблем із територіальним центром комплектування.

"В іншому варіанті маєте ризик бути притягнутим до відповідальності за непроходження ВЛК у встановлені строки", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно підтвердити діагнози для ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго ВЛК оформлюють документи про непридатність.

лікарні військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
