Відстрочка на навчання - чи скасовує відстрочку повторне навчання

Студенти в аудиторії. Фото: "Цензор"

Студент аспірантури має право на отримання відстрочки від мобілізації на період навчання. Але якщо раніше цей громадянин був відрахований з цього ж навчального рівня, то відстрочку доведеться оформлювати через суд.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка — лише через суд

Студенти, зокрема, і аспірантури, мають право на оформлення відстрочки від мобілізації на період навчання.

До юристів звернувся громадянин, який вступає до аспірантури.

Чоловік поцікавився, чи має він право на відстрочку, якщо раніше навчався на цьому рівні, але відрахувався за власним бажанням.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, підкреслив, що відстрочку можна отримати, але ця справа буде не дуже простою, зокрема, тому, що доведеться йти до суду.

Чому студенту аспірантури доведеться йти до суду

Юрист пояснив, чому такому студенту доведеться подавати судовий позов.

"Відстрочку вам потрібно буде оформлювати у судовому порядку, оскільки в довідці ЄДЕБО буде зазначено, що ви порушуєте послідовність освіти", — наголосив Айвазян.

Адвокат додав, що дотримання принципу послідовності освіти, який і засвідчує довідка ЄДЕБО, є основною умовою оформлення відстрочки для студентів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які два види документів потрібні для оформлення відстрочки на навчання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК відмовити у відстрочці через незакінчене навчання.