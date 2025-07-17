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Главная Мобилизация Повторное поступление в аспирантуру — предоставят ли отсрочку

Повторное поступление в аспирантуру — предоставят ли отсрочку

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 12:20
Отсрочка на обучение - отменяет ли отсрочку повторное обучение
Студенты в аудитории. Фото: "Цензор"

Студент аспирантуры имеет право на получение отсрочки от мобилизации на период обучения. Но если ранее этот гражданин был отчислен с этого же учебного уровня, то отсрочку придется оформлять через суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Студенты, в частности, и аспирантуры, имеют право на оформление отсрочки от мобилизации на период обучения.

К юристам обратился гражданин, который поступает в аспирантуру.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право на отсрочку, если ранее учился на этом уровне, но отчислился по собственному желанию.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, подчеркнул, что отсрочку можно получить, но это дело будет не очень простым, в частности потому, что придется идти в суд.

Почему студенту аспирантуры придется идти в суд

Юрист объяснил, почему такому студенту придется подавать судебный иск.

"Отсрочку вам нужно будет оформлять в судебном порядке, поскольку в справке ЕГЭБО будет указано, что вы нарушаете последовательность образования", — отметил Айвазян.

Адвокат добавил, что соблюдение принципа последовательности образования, который и удостоверяет справка ЕГЭБО, является основным условием оформления отсрочки для студентов.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два вида документов нужны для оформления отсрочки на обучение.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК отказать в отсрочке из-за незаконченного обучения.

суд студенты мобилизация отсрочка Аспирант
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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