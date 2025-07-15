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Головна Мобілізація Відстрочка на навчання — два види потрібних документів

Відстрочка на навчання — два види потрібних документів

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 20:00
Відстрочка для студентів — документи для відстрочки
Українські інтерни. Фото: odrex.ua

Студенти для отримання відстрочки від мобілізації на навчання повинні надати до ТЦК довідку ЄДЕБО. Виняток у цій ситуації становлять тільки ті, хто навчаються в інтернатурі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Попри цей процес, частина громадян має право на відстрочку від мобілізації.

Це, зокрема, стосується тих громадян, які проходять навчання у вищих та інших навчальних закладах.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, який саме документ потрібно надати студентам для того, аби отримати відстрочку.

Довідка ЄДЕБО і єдиний виняток

Якщо йдеться про здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, а також докторантів — то їм потрібна довідка про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Існує один-єдиний виняток із цього правила, він стосується осіб, зарахованих на навчання до інтернатури.

Вони мають надати до ТЦК один із цих документів:

  • довідку закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури;
  • довідка закладу охорони здоров’я про прийняття на посаду лікаря (фармацевта/провізора)-інтерна певної спеціальності;
  • довідку закладу охорони здоров’я про проходження практичної частини підготовки в інтернатурі як лікар (фармацевт/провізор)-інтерн за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може ТЦК відмовити у відстрочці через незакінчене навчання.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надає право на відстрочку навчання на військовій кафедрі.

студенти мобілізація відстрочка ТЦК та СП довідка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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