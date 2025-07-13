Відстрочка від мобілізації - як оформити відстрочку на підставі бронювання

Портал "Дія", у якому оформлюється бронювання. Фото: "Дія"

Дві відстрочки від мобілізації з різних причин не можуть бути чинними у одного військовозобов’язаного громадянина паралельно. Тож треба спочатку дочекатися закінчення відстрочки, а потім оформлювати бронювання.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Бронювання в "Дії"

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як йому правильно вчинити із відстрочкою, яка невдовзі закінчиться разом із навчанням в інтернатурі, точніше, як йому переоформити відстрочку на бронювання.

"Правильно спочатку дочекатись, коли закінчиться відстрочка по навчанню, а потім одразу підприємство повинно подати Вас на бронювання через "Дію", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Він наголосив, що такий крок варто скоординувати з керівництвом підприємства, або особою, яка відповідає за бронювання.

Чи можливі дві відстрочки паралельно

Інший юрист, Владислав Дерій, підкреслив, що дві відстрочки з різних причин паралельно не можуть бути чинними.

"Щоб оформити відстрочку на підставі бронювання потрібно щоб з "Резерв+" зникла відстрочка по навчанню та Ви не перебували в розшуку", — зазначив юрист.

Дерій додав, що громадянину варто слідкувати за "Резерв+" і як тільки відстрочка за інтернатуру зникне — звернутися до роботодавця, щоб він через Дію подав список на бронювання.

"Протягом 72 годин Вас повинні автоматично забронювати без відвідування ТЦК", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи надається відстрочка учителям приватних шкіл.

Додамо, ми повідомляли про те, чи достатньо записів у онлайн-медкарті для відстрочки.