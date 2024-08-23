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Позбавлення прав керування автівкою — коли суд стане на бік ухилянта

23 серпня 2024 18:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Обмеження прав керування автомобілем - суд проти ухилянта - відмова суду покарати ухилянта
Водій з інвалідністю. Фото: Новини.Pro
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У двох випадках суд може відмовити територіальному центру комплектування у бажанні тимчасово заборонити порушнику військового обліку керувати транспортним засобом. Є рівно дві причини для того, аби суд став на бік ухилянта.

Про це йдеться в новому Законі України "Про мобілізацію та мобілізаційні процеси".

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Громадянин України, який порушує правила військового обліку, ухиляється від виконання свого громадянського обов’язку, може бути тимчасово позбавлений права керувати наявним у нього транспортним засобом.

Але є ситуації, у яких суд — які і ухвалює рішення про обмеження прав громадянина — може стати на бік відповідача і відмовити ТЦК.

Коли суд відмовить ТЦК і не заборонить порушнику військового обліку їздити автівкою

Українське законодавство визначає дві таких підстави. Перша – це коли автомобіль є основним законним джерелом засобів для існування громадянина. Тож, якщо людина саме з допомогою автомобіля заробляє собі на життя, позбавити права керування її не можуть.

Друга підстава – це якщо відповідач має інвалідність і використовує автомобіль саме у зв’язку з інвалідністю.

Також це стосується випадків, коли інвалідність встановлена у тих осіб, які перебувають на утриманні відповідача.

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