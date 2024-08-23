Обмеження прав керування автомобілем - суд проти ухилянта - відмова суду покарати ухилянта

Позбавлення прав керування автівкою — коли суд стане на бік ухилянта
У двох випадках суд може відмовити територіальному центру комплектування у бажанні тимчасово заборонити порушнику військового обліку керувати транспортним засобом. Є рівно дві причини для того, аби суд став на бік ухилянта.
Про це йдеться в новому Законі України "Про мобілізацію та мобілізаційні процеси".
Позбавлення права керування автівкою
Громадянин України, який порушує правила військового обліку, ухиляється від виконання свого громадянського обов’язку, може бути тимчасово позбавлений права керувати наявним у нього транспортним засобом.
Але є ситуації, у яких суд — які і ухвалює рішення про обмеження прав громадянина — може стати на бік відповідача і відмовити ТЦК.
Коли суд відмовить ТЦК і не заборонить порушнику військового обліку їздити автівкою
Українське законодавство визначає дві таких підстави. Перша – це коли автомобіль є основним законним джерелом засобів для існування громадянина. Тож, якщо людина саме з допомогою автомобіля заробляє собі на життя, позбавити права керування її не можуть.
Друга підстава – це якщо відповідач має інвалідність і використовує автомобіль саме у зв’язку з інвалідністю.
Також це стосується випадків, коли інвалідність встановлена у тих осіб, які перебувають на утриманні відповідача.
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