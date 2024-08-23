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Лишение прав управления автомобилем — когда суд станет на сторону уклониста

23 августа 2024 18:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Ограничение прав вождения - суд против уклониста - отказ суда наказать уклониста
Водитель с инвалидностью. Фото: Новини.Pro
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В двух случаях суд может отказать территориальному центру комплектования в желании временно запретить нарушителю военного учета управлять транспортным средством. Есть ровно две причины для того, чтобы суд принял сторону уклониста.

Об этом говорится в новом Законе Украины "О мобилизации и мобилизационных процессах".

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Гражданин Украины, нарушающий правила военного учета, уклоняющийся от выполнения своего гражданского долга, может быть временно лишен права управлять имеющимся у него транспортным средством.

Но есть ситуации, в которых суд, принимающий решение об ограничении прав гражданина, может стать на сторону ответчика и отказать ТЦК.

Когда суд откажет ТЦК и не запретит нарушителю военного учета ездить на автомобиле

Украинское законодательство определяет два таких основания. Первая — это когда автомобиль является основным законным источником средств к существованию гражданина. Так что, если человек именно с помощью автомобиля зарабатывает себе на жизнь, лишить права его не могут.

Второе основание — это если у ответчика есть инвалидность и использует автомобиль именно в связи с инвалидностью.

Также это касается случаев, когда инвалидность установлена у лиц, которые находятся на содержании ответчика.

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