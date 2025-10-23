Відео
Україна
Позбавлення волі для ухилянтів — коли це можливо

Позбавлення волі для ухилянтів — коли це можливо

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 12:20
Оновлено: 14:58
Покарання для ухилянтів - коли настає кримінальна відповідальність
Затримані на кордоні ухилянти. Фото: Facebook "Західний кордон"

За порушення правил військового обліку може настати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Найвищим покаранням для ухилянта може бути позбавлення волі на термін до п’яти років.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

Читайте також:

Адміністративні порушення військового обліку

Порушення правил військового обліку, зокрема, ухилення від мобілізації — є правопорушеннями різного ступеню тяжкості.

Найпростіші порушення, зокрема, відмова чи ухилення від проходження військово-лікарської комісії — це адміністративні правопорушення.

Покараннями за ці порушення є адміністративне стягнення, тобто штрафи.

Коли за порушення можуть і посадити

Але, підкреслив адвокат Роман Сімутін, у певний момент для ухилянта може настати і кримінальна відповідальність.

Це трапляється тоді, коли громадянин пройшов ВЛК, був визнаний придатним до військової служби, отримав мобілізаційне розпорядження — але не з’явився на збірний пункт без поважної причини.

Так само кримінальна відповідальність настає після того, як громадянин відмовляється отримувати бойову повістку.

За це правопорушення громадянин уже може отримати не штраф, а позбавлення волі — на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, через який кордон частіше всього біжать з України ухилянти.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу територіальний центр комплектування дає ухилянту на сплату штрафу.

суд військовий облік ухилянти бойова повістка правопорушення
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
