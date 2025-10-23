Покарання для ухилянтів - коли настає кримінальна відповідальність

Затримані на кордоні ухилянти. Фото: Facebook "Західний кордон"

За порушення правил військового обліку може настати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Найвищим покаранням для ухилянта може бути позбавлення волі на термін до п’яти років.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін.

Адміністративні порушення військового обліку

Порушення правил військового обліку, зокрема, ухилення від мобілізації — є правопорушеннями різного ступеню тяжкості.

Найпростіші порушення, зокрема, відмова чи ухилення від проходження військово-лікарської комісії — це адміністративні правопорушення.

Покараннями за ці порушення є адміністративне стягнення, тобто штрафи.

Коли за порушення можуть і посадити

Але, підкреслив адвокат Роман Сімутін, у певний момент для ухилянта може настати і кримінальна відповідальність.

Це трапляється тоді, коли громадянин пройшов ВЛК, був визнаний придатним до військової служби, отримав мобілізаційне розпорядження — але не з’явився на збірний пункт без поважної причини.

Так само кримінальна відповідальність настає після того, як громадянин відмовляється отримувати бойову повістку.

За це правопорушення громадянин уже може отримати не штраф, а позбавлення волі — на строк від трьох до п’яти років.

