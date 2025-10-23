Наказание для уклонистов — когда наступает уголовная ответственность

Задержанные на границе уклонисты. Фото: Facebook "Західний кордон"

За нарушение правил воинского учета может наступить как административная, так и уголовная ответственность. Самым высоким наказанием для уклониста может быть лишение свободы на срок до пяти лет.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Административные нарушения воинского учета

Нарушение правил воинского учета, в частности, уклонение от мобилизации — являются правонарушениями разной степени тяжести.

Простейшие нарушения, в частности, отказ или уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии — это административные правонарушения.

Наказаниями за эти нарушения является административное взыскание, то есть штрафы.

Когда за нарушение могут и посадить

Но, подчеркнул адвокат Роман Симутин, в определенный момент для уклониста может наступить и уголовная ответственность.

Это случается тогда, когда гражданин прошел ВВК, был признан годным к военной службе, получил мобилизационное распоряжение — но не явился на сборный пункт без уважительной причины.

Так же уголовная ответственность наступает после того, как гражданин отказывается получать боевую повестку.

За это правонарушение гражданин уже может получить не штраф, а лишение свободы — на срок от трех до пяти лет.

