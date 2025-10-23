Наказание для уклонистов — когда наступает уголовная ответственность

Лишение свободы для уклонистов — когда это возможно
За нарушение правил воинского учета может наступить как административная, так и уголовная ответственность. Самым высоким наказанием для уклониста может быть лишение свободы на срок до пяти лет.
Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.
Административные нарушения воинского учета
Нарушение правил воинского учета, в частности, уклонение от мобилизации — являются правонарушениями разной степени тяжести.
Простейшие нарушения, в частности, отказ или уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии — это административные правонарушения.
Наказаниями за эти нарушения является административное взыскание, то есть штрафы.
Когда за нарушение могут и посадить
Но, подчеркнул адвокат Роман Симутин, в определенный момент для уклониста может наступить и уголовная ответственность.
Это случается тогда, когда гражданин прошел ВВК, был признан годным к военной службе, получил мобилизационное распоряжение — но не явился на сборный пункт без уважительной причины.
Так же уголовная ответственность наступает после того, как гражданин отказывается получать боевую повестку.
За это правонарушение гражданин уже может получить не штраф, а лишение свободы — на срок от трех до пяти лет.
