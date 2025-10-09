Відео
Україна
Позначка "Потрібно пройти БЗВП" — чи означає мобілізацію

Позначка "Потрібно пройти БЗВП" — чи означає мобілізацію

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 01:30
Позначка про необхідність пройти БЗВП має свої нюанси, про які все пояснив адвокат
Військовозобов'язані проходять підготовку. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Багато користувачів додатка "Резерв+" стикаються з новою позначкою — "Потрібно пройти БЗВП". Не всі розуміють її значення та необхідні дії.

Адвокат Геннадій Капралов пояснив УНІАН, що саме вона означає.

Читайте також:

Що таке БЗВП:

Це скорочення розшифровується як "Базова загальновійськова підготовка", яка триває 1-3 місяці. Ця підготовка є обов'язковим для студентів вищих навчальних закладів, курсантів з певними формами навчання (наприклад, майбутніх поліцейських), а також осіб, які вперше вступають на державну службу, до органів місцевого самоврядування та прокуратури.  Проходження БЗВП може бути також добровільним, пояснив адвокат.

Що робити при появі позначки "Потрібно пройти БЗВП":

Геннадій Капралов зауважує, що дії залежать від конкретної ситуації. 

Якщо особа вже пройшла БЗВП, то треба звернутися за консультацією до адвоката. Він може направити до ТЦК заяву з вимогою внесення інформації про проходження БЗВП.

Якщо особа має військову спеціальність, але не служила, то її дійсно можуть запропонувати пройти БЗВП. Це не означає автоматичної мобілізації, запевняє адвокат. Після проходження БЗВП особа вважатиметься повноцінно підготовленою до служби в резерві ЗСУ.  

В подальшому може бути отримана повістка, яка зобов'язує особисту появу до ТЦК. Після цього особа може бути направлена на військово-лікарську комісію (ВЛК), і при визнанні придатною до служби — мобілізована.

Статус "Солдат резерву" в додатку "Резерв+":

Цей статус означає, що особа перебуває в резерві ЗСУ та може бути викликана на службу під час мобілізації. Її можуть викликати до ТЦК за повісткою і потім мобілізувати, якщо у неї відсутні підстави для відстрочки та стан здоров'я дозволяє проходити службу в армії. Також особа може за власним бажанням підписати контракт із ЗСУ.

Чи передбачено покарання за ігнорування позначки "БЗВП":

Адвокат підтверджує, що прямого штрафу за ігнорування позначки "БЗВП" не передбачено. Проте студенти, які не пройшли БЗВП, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи будуть висвічуватись повістки у "Резерв+".

Ми також писали, чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у "Резерв+".

військовий облік мобілізація військовозобов'язані резерв БЗВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
