Пометка "Нужно пройти БОВП" — означает ли мобилизацию

Дата публикации 9 октября 2025 01:30
Отметка о необходимости пройти БОВП имеет свои нюансы, о которых все объяснил адвокат
Военнообязанные проходят подготовку. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Многие пользователи приложения "Резерв+" сталкиваются с новой пометкой — "Нужно пройти БОВП". Не все понимают ее значение и необходимые действия.

Адвокат Геннадий Капралов объяснил УНИАН, что именно она означает.

Что такое БОВП:

Это сокращение расшифровывается как "Базовая общевойсковая подготовка", которая длится 1-3 месяца. Эта подготовка является обязательной для студентов высших учебных заведений, курсантов с определенными формами обучения (например, будущих полицейских), а также лиц, впервые поступающих на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуры. Прохождение БОВП может быть также добровольным, пояснил адвокат.

Что делать при появлении отметки "Нужно пройти БОВП":

Геннадий Капралов отмечает, что действия зависят от конкретной ситуации.

Если лицо уже прошло БОВП, то надо обратиться за консультацией к адвокату. Он может направить в ТЦК заявление с требованием внесения информации о прохождении БОВП.

Если лицо имеет военную специальность, но не служило, то ему действительно могут предложить пройти БОВП. Это не означает автоматической мобилизации, уверяет адвокат. После прохождения БОВП лицо будет считаться полноценно подготовленным к службе в резерве ВСУ.

В дальнейшем может быть получена повестка, которая обязывает личное появление в ТЦК. После этого лицо может быть направлено на военно-врачебную комиссию (ВВК), и при признании годным к службе - мобилизовано.

Статус "Солдат резерва" в приложении "Резерв+":

Этот статус означает, что лицо находится в резерве ВСУ и может быть вызвано на службу по мобилизации. Его могут вызвать в ТЦК по повестке и затем мобилизовать, если у него отсутствуют основания для отсрочки и состояние здоровья позволяет проходить службу в армии. Также лицо может по собственному желанию подписать контракт с ВСУ.

Предусмотрено ли наказание за игнорирование отметки "БОВП":

Адвокат подтверждает, что прямого штрафа за игнорирование отметки "БОВП" не предусмотрено. Однако студенты, которые не прошли БОВП, могут быть отчислены из высшего учебного заведения.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
