Позначки про порушення процедури обліку не зіпсують військовий квиток, стверджує юрист

Оформлення військового квитка. Ілюстративне фото: УНІАН

Закон України передбачає, що порушення правил військово-облікового обліку не впливають на чинність військово-облікових документів. Своєю чергою впровадження системи електронних військово-облікових документів (еВОД) полегшує процес обліку громадян для мобілізації.

Про це повідомляє сайт Politeka з посиланням на юриста Юрія Айвазяна.

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Як зазначає адвокат Юрій Айвазян, він звернув увагу на звернення військовозобов'язаного, якого турбувало питання щодо дійсності еВОД у разі порушення правил військового обліку.

Юрій Айвазян підкреслив, що така позначка ніяк не впливає на чинність документа. На його думку, це стандартна процедура, передбачена законодавством, і не має негативного ефекту на статус документа. Позначка лише відображає факт порушення певних норм, але не є підставою для скасування чи позбавлення документа юридичної сили.

Айвазян наголосив, що навіть за наявності такої відмітки в системі "Резерв+" еВОД залишається дійсним та може використовуватися протягом періоду мобілізації в Україні.

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