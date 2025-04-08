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Позначка про ухилянство в еВОД — чи зіпсує військовий квиток

8 квітня 2025 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Позначки про порушення процедури обліку не зіпсують військовий квиток, стверджує юрист
Оформлення військового квитка. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Закон України передбачає, що порушення правил військово-облікового обліку не впливають на чинність військово-облікових документів. Своєю чергою впровадження системи електронних військово-облікових документів (еВОД) полегшує процес обліку громадян для мобілізації.

Про це повідомляє сайт Politeka з посиланням на юриста Юрія Айвазяна. 

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Як зазначає адвокат Юрій Айвазян, він звернув увагу на звернення військовозобов'язаного, якого турбувало питання щодо дійсності еВОД у разі порушення правил військового обліку.

Юрій Айвазян підкреслив, що така позначка ніяк не впливає на чинність документа. На його думку, це стандартна процедура, передбачена законодавством, і не має негативного ефекту на статус документа. Позначка лише відображає факт порушення певних норм, але не є підставою для скасування чи позбавлення документа юридичної сили.

Айвазян наголосив, що навіть за наявності такої відмітки в системі "Резерв+" еВОД залишається дійсним та може використовуватися протягом періоду мобілізації в Україні.

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