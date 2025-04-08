Отметки о нарушении процедуры учета не испортят военный билет, утверждает юрист

Оформление военного билета. Иллюстративное фото: УНИАН

Закон Украины предусматривает, что нарушение правил военно-учетного учета не влияют на действие военно-учетных документов. В свою очередь внедрение системы электронных военно-учетных документов (эВУД) облегчает процесс учета граждан для мобилизации.

Об этом сообщает сайт Politeka со ссылкой на юриста Юрия Айвазяна.

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Как отмечает адвокат Юрий Айвазян, он обратил внимание на обращение военнообязанного, которого беспокоил вопрос о действительности эВУД в случае нарушения правил воинского учета.

Юрий Айвазян подчеркнул, что такая отметка никак не влияет на действительность документа. По его мнению, это стандартная процедура, предусмотренная законодательством, и не имеет негативного эффекта на статус документа. Отметка лишь отражает факт нарушения определенных норм, но не является основанием для отмены или лишения документа юридической силы.

Айвазян отметил, что даже при наличии такой отметки в системе "Резерв+" эВУД остается действительным и может использоваться в течение периода мобилизации в Украине.

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