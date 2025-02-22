Мобілізація в Україні 2025 — як уникнути подвоєння штрафу від ТЦК

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

В Україні усі військовозобов'язані громадяни повинні дотримуватися правил військового обліку. Їх порушення може призвести накладання штрафу в розмірі від 17 до 25,5 тис. грн. Рішення ухвалює ТЦК та СП. А у разі несплати передає справу до органів Державної виконавчої служби для примусового виконання, і тоді штраф подвоюється.

Як військовозобов'язаним не допустити зростання штрафу вдвічі, пояснила адвокатка Дар'я Тарасенко.

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Так, за словами правозахисниці, строки для оплати штрафу залежать від того, чи планує особа оскаржувати постанову про накладення штрафу. Тим, хто визнає провину і готовий сплатити штраф, надається на оплату 15 днів з моменту вручення постанови.

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

"І хоча Закон цього не вимагає, не зайвим буде письмово повідомити ТЦК та СП про сплату штрафу (з прикладанням копії квитанції), щоб уникнути ризику направлення постанови до виконавчої служби навіть попри фактичну сплату штрафу", — зауважила адвокатка.

Якщо ж військовозобов'язаний вважає, що штраф виписаний несправедливо і планує оскаржити постанову про його накладання в суді, то під час розгляду документа в особи відсутній обов'язок сплачувати штраф.

Також його не потрібно сплачувати в разі задоволення скарги та скасування рішення. В разі відмови штраф потрібно сплатити протягом 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Дар'я Тарасенко додала, військовозобов'язаним необхідно вчасно подавати скаргу — на це дається 10 днів з дня винесення постанови. Отримання документа пізніше може бути підставою для поновлення пропущених на оскарження строків. До спливу зазначеного строку ТЦК не має права направляти постанову в органи ДВС для примусового виконання.

"Разом з тим, при оскарженні штрафу ми рекомендуємо письмово повідомляти про це ТЦК та СП (бо, ймовірно, про факт оскарження ТЦК та СП дізнається пізніше, ніж прийме рішення про звернення у ДВС)", — додала Дар'я Тарасенко.

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