Що робити, якщо працівник відмовляється завантажувати Резерв+

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Роботодавці мають право працевлаштовувати українців без встановленого застосунку "Резерв+". Закон не зобов'язує громадян користуватися цією програмою, проте для оформлення на роботу кандидату все-таки потрібні документи. Зокрема, він повинен надати свіжий електронний військово-обліковий документ.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на пояснення експерта з кадрового обліку і трудового права Тетяни Донець.

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Як взяти на роботу працівника, який категорично проти встановлення Резерв+ на телефон

Українське законодавство не містить жодних норм, які б змушували громадян обов'язково встановлювати на свої пристрої застосунок "Резерв+". Відповідно, категорична відмова кандидата користуватися цією програмою не може стати легальною причиною для відмови у працевлаштуванні. Проте процедура оформлення нового співробітника все одно вимагає суворого дотримання правил військового обліку, які роботодавець не має права ігнорувати.

Згідно з вимогами 34-го пункту урядової постанови № 1487 від 30 грудня 2022 року, компанія несе повну відповідальність за перевірку статусу призовника чи військовозобов'язаного. Під час прийому на роботу кадровики зобов'язані пересвідчитися у наявності паперового або електронного військово-облікового документа. Крім того, надана працівником інформація має повністю збігатися з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Щоб здійснити таку звірку, підприємству потрібен саме електронний військово-обліковий документ. Ключовою вимогою є його актуальність, тобто файл має бути згенерований не раніше ніж за 72 години до безпосередньої дати офіційного зарахування у штат. Без цього документа приймати людину на роботу вкрай ризиковано.

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Якщо ж майбутній працівник принципово відмовляється завантажувати "Резерв+", у нього є кілька цілком легальних альтернатив для отримання необхідного витягу. Згенерувати електронний військово-обліковий документ можна через державний портал Дія.

Та якщо людина взагалі відмовляється від цифрових сервісів, їй доведеться особисто відвідати територіальний центр комплектування за місцем свого обліку. Там працівники ТЦК зобов'язані видати громадянину офіційний роздрукований варіант сформованого електронного документа, якого буде достатньо для законного працевлаштування.

Новини.LIVE нагадує, що бійці, які пішли в СЗЧ до 12 червня, мають час до 20 вересня 2026 року, щоб без кримінальних наслідків повернутися до війська за спрощеними правилами. Така процедура дає шанс самому обрати нову частину для служби.

Нещодавно у державах Європейського Союзу в українок, які просять про тимчасовий захист, почали вимагати показати застосунок "Резерв+". Але це не значить, що жінок скоро мобілізують. Таке відбувається через те, що європейські служби запустили свіжу систему перевірки осіб і легальності виїзду з України, проте в її інструкціях просто забули уточнити стать людей, до яких застосовуються такі вимоги.