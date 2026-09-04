Что делать, если сотрудник отказывается установить приложение Резерв+

Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Работодатели имеют право принимать на работу украинцев без использования приложения «Резерв+». Закон не обязывает граждан пользоваться этой программой, однако для оформления на работу кандидату всё же нужны документы. В частности, он должен предоставить актуальный электронный военно-учетный документ.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на разъяснения эксперта по кадровому учету и трудовому праву Татьяны Донец.

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Как принять на работу сотрудника, который категорически против установки Резерв+ на телефон

Украинское законодательство не содержит никаких норм, которые бы обязывали граждан обязательно устанавливать на свои устройства приложение "Резерв+". Соответственно, категорический отказ кандидата пользоваться этим приложением не может стать законным основанием для отказа в трудоустройстве. Однако процедура оформления нового сотрудника все равно требует строгого соблюдения правил воинского учета, которые работодатель не имеет права игнорировать.

Согласно требованиям 34-го пункта постановления правительства № 1487 от 30 декабря 2022 года, компания несет полную ответственность за проверку статуса призывника или военнообязанного. При приеме на работу кадровики обязаны убедиться в наличии бумажного или электронного военно-учетного документа. Кроме того, предоставленная работником информация должна полностью совпадать с данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Для проведения такой сверки предприятию необходим именно электронный военно-учетный документ. Ключевым требованием является его актуальность, то есть файл должен быть сгенерирован не ранее чем за 72 часа до непосредственной даты официального зачисления в штат. Без этого документа принимать человека на работу крайне рискованно.

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Если же будущий работник принципиально отказывается загружать приложение "Резерв+", у него есть несколько вполне легальных альтернатив для получения необходимой выписки. Сгенерировать электронный военно-учетный документ можно через государственный портал "Дія".

Но если человек вообще отказывается от цифровых сервисов, ему придется лично посетить территориальный центр комплектования по месту своего учета. Там сотрудники ТЦК обязаны выдать гражданину официальную распечатанную копию сформированного электронного документа, которой будет достаточно для законного трудоустройства.

Новини.LIVE напоминает, что бойцы, ушедшие в СЗЧ до 12 июня, имеют время до 20 сентября 2026 года, чтобы без уголовных последствий вернуться в армию по упрощенным правилам. Такая процедура дает возможность самостоятельно выбрать новую часть для службы.

Недавно в странах Европейского Союза у украинок, обращающихся за временной защитой, начали требовать предъявить приложение "Резерв+". Но это не означает, что женщин скоро мобилизуют. Это происходит из-за того, что европейские службы запустили новую систему проверки лиц и законности выезда из Украины, однако в её инструкциях просто забыли уточнить пол людей, к которым применяются такие требования.