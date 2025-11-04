Відео
Україна
Працевлаштування і бронь у листопаді — особливості

Працевлаштування і бронь у листопаді — особливості

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 12:20
Оновлено: 12:02
Як працевлаштуватися й отримати бронь на листопад 2025 - особливості під час війни
Оформлення документів у ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин може влаштуватися на роботу під час дії воєнного стану, для цього йому потрібно лише мати військово-обліковий документ. Можна використовувати навіть електронний ВОД.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Працевлаштування під час війни

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився нюансами працевлаштування та отримання на новій роботі бронювання від мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи це питання, пояснив, що особливих проблем тут немає.

"Для того, аби влаштуватись на роботу, Вам необхідний військово-обліковий документ. Якщо Ви не маєте паперового ВОД, то маєте змогу сформувати е-ВОД через "Дію", — підкреслив юрист.

Бронювання у листопаді — нюанси

"Щодо бронювання, то Вам прийдеться в обов'язковому порядку встановити "Резерв+" та оновити дані", — продовжив Айвазян.

Якщо громадянин не перебуває в розшуку ТЦК, то проблем у нього не виникне.

"Якщо ж ви у розшуку, то спочатку прийдеться зніматись з останнього дистанційно або шляхом сплати штрафу, або оскаржуючи дії ТЦК", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кому нададуть у листопаді бронювання від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливо оформити бронювання від мобілізації без оновлених даних.

Дія військовозобов'язані військово-обліковий документ працевлаштування Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
