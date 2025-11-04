Видео
Трудоустройство и бронь в ноябре — особенности

Дата публикации 4 ноября 2025 12:20
обновлено: 12:02
Как трудоустроиться и получить бронь на ноябрь 2025 - особенности во время войны
Оформление документов в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин может устроиться на работу во время действия военного положения, для этого ему нужно лишь иметь военно-учетный документ. Можно использовать даже электронный ВУД.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Трудоустройство во время войны

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался нюансами трудоустройства и получения на новой работе бронирования от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот вопрос, объяснил, что особых проблем здесь нет.

"Для того, чтобы устроиться на работу, Вам необходим военно-учетный документ. Если Вы не имеете бумажного ВУД, то можете сформировать е-ВУД через "Дію", — подчеркнул юрист.

Бронирование в ноябре — нюансы

"Что касается бронирования, то Вам придется в обязательном порядке установить "Резерв+" и обновить данные", — продолжил Айвазян.

Если гражданин не находится в розыске ТЦК, то проблем у него не возникнет.

"Если же вы в розыске, то сначала придется сниматься с последнего дистанционно или путем уплаты штрафа, или оспаривая действия ТЦК", — подытожил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, кому предоставят в ноябре бронирование от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли оформить бронирование от мобилизации без обновленных данных.

Дия военнообязанные военно-учетный документ трудоустройство Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
