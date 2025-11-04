Как трудоустроиться и получить бронь на ноябрь 2025 - особенности во время войны

Трудоустройство и бронь в ноябре — особенности
Военнообязанный гражданин может устроиться на работу во время действия военного положения, для этого ему нужно лишь иметь военно-учетный документ. Можно использовать даже электронный ВУД.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Трудоустройство во время войны
К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался нюансами трудоустройства и получения на новой работе бронирования от мобилизации.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя этот вопрос, объяснил, что особых проблем здесь нет.
"Для того, чтобы устроиться на работу, Вам необходим военно-учетный документ. Если Вы не имеете бумажного ВУД, то можете сформировать е-ВУД через "Дію", — подчеркнул юрист.
Бронирование в ноябре — нюансы
"Что касается бронирования, то Вам придется в обязательном порядке установить "Резерв+" и обновить данные", — продолжил Айвазян.
Если гражданин не находится в розыске ТЦК, то проблем у него не возникнет.
"Если же вы в розыске, то сначала придется сниматься с последнего дистанционно или путем уплаты штрафа, или оспаривая действия ТЦК", — подытожил адвокат.
