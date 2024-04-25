Работаем 24/7 — ТЦК приглашает мужчин призывного возраста приходить круглосуточно

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ТЦК и СП

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили о больших очередях в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. В этой связи военные напоминают, что военнослужащие работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины в четверг, 25 апреля.

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Сообщение Сухопутных войск. Фото: скриншот

Как работают ТЦК и СП

В сообщении говорится, что появляется много информации об очередях возле ТЦК и СП.

"Это хорошо, что большое количество людей решило обновить данные или стать на учет", — отметили в Сухопутных войсках.

Военные напомнили, что ТЦК и СП работают в режиме 24/7.

"Вы можете прийти в любое удобное для вас время", — отметили в сообщении.

Ранее мы сообщали, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, комментируя большие очереди в ТЦК и СП в Киеве, заявил, что военкоматы впоследствии могут создать электронные очереди для стабилизации работы.

Напомним, украинцам приостановили выдачу готовых документов в заграничных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.