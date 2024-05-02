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Працівник ТЦК пояснив, чому бійці, які відвоювали, не повинні розносити повістки

2 травня 2024 13:06
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Працівник ТЦК пояснив, чому бійці, які відвоювали, не повинні розносити повістки
Українській військовий. Фото: Суспільне
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військовий Іван Гоголь вважає неправильним, що військові, які відвоювали, розносять повістки. Також він розповів, як змінилося відношення людей до військових.

Про це повідомило видання Суспільне у четвер, 2 травня.

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Чому бійці, що відвоювали, не повинні роздавати повістки

Воїн 65 окремої механізованої бригади Іван Гоголь нині служить у ТЦК та СП на Івано-Франківщині. Від березня 2022 року він брав участь у бойових діях на Запорізькому фронті. Внаслідок поранення, що призвело до зниження зору та слуху, його визнали обмежено придатним до служби.

У березні 2024 року Іван почав працювати у ТЦК та СП, де він зараз є заступником командира роти з питань морально-психологічного забезпечення. Він відповідає за розклад дня військовослужбовців та контролює роботу своїх колег під час оповіщення. 

"Я думаю, це — неправильно, що військовий, який відвоював, ходить на оповіщення, розносить повістки. Тому що є певна кількість бійців, в яких психічний стан порушений. А цивільні, м'яко кажучи, "навертають бурю" на них. І тоді ми бачимо в TikTok ці всі відео. Але ж люди не знімають, як вони спілкуються. Бо для них ТЦК — це не військові", — заявив військовий.

Як змінилося відношення людей до військових

Іван також поділився своїми спостереженнями про зміну ставлення людей до військових. Коли він вперше повернувся додому після служби, люди підходили до нього, багато розпитували та обіймали.

"Так все класно було. Відчував себе потрібним, хотілося повертатися. Останні рази, коли ми приїжджали у відпустку, — ну там взагалі… Ти йдеш у формі, а від тебе людина тікає. Я їду машиною — від мене люди тікають. Просто їду вулицею", — додав Гоголь.

Нагадаємо, в Уряді роз'яснили, хто і як має право роздавати повістки чоловікам в Україні. Йдеться про працівників ТЦК та співробітників сільських, селищних і міських рад, керівників підприємств і навіть навчальних закладів.

Раніше ми писали, що працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах по всій території України. Вони працюватимуть спільно з поліцейськими.

українці
Україна
військові
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП

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