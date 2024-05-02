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Работник ТЦК объяснил, почему отвоевавшие бойцы не должны разносить повестки

2 мая 2024 13:06
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Бригадир София
редактор
Работник ТЦК объяснил, почему отвоевавшие бойцы не должны разносить повестки
Украинский военный. Фото: Суспільне
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Военный Иван Гоголь считает неправильным, что отвоевавшие военные разносят повестки. Также он рассказал, как изменилось отношение людей к военным.

Об этом сообщило издание Суспільне в четверг, 2 мая.

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Почему отвоевавшие бойцы не должны раздавать повестки

Воин 65 отдельной механизированной бригады Иван Гоголь служит в ТЦК и СП в Ивано-Франковской области. С марта 2022 г. он принимал участие в боевых действиях на Запорожском фронте. В результате ранения, что привело к снижению зрения и слуха, он был признан ограниченно пригодным к службе.

В марте 2024 Иван начал работать в ТЦК и СП, где он сейчас является заместителем командира роты по вопросам морально-психологического обеспечения. Он отвечает за расписание дня военнослужащих и контролирует работу своих коллег во время уведомления.

"Я думаю, это неправильно, что отвоевавший военный ходит на оповещения, разносит повестки. Потому что есть определенное количество бойцов, у которых психическое состояние нарушено. А гражданские, мягко говоря, "навертывают бурю" на них. И тогда мы видим в TikTok все эти видео. Но ведь люди не снимают, как они общаются. Потому что для них ТЦК – это не военные", — заявил военный.

Как изменилось отношение людей к военным

Иван также поделился своими наблюдениями об изменении отношения людей к военным. Когда он впервые вернулся домой после службы, люди подходили к нему, многое расспрашивали и занимали.

"Так все классно было. Чувствовал себя нужным, хотелось возвращаться. Последние разы, когда мы приезжали в отпуск, — ну там вообще… Ты идешь в форме, а от тебя человек убегает. Я еду по машине — от меня люди убегают. Просто еду по улице", — добавил Иван Гоголь.

Напомним, в Правительстве разъяснили, кто и как вправе раздавать повестки мужчинам в Украине. Речь идет о работниках ТЦК и сотрудниках сельских, поселковых и городских советов, руководителях предприятий и даже учебных заведений.

Ранее мы писали, что работники ТЦК будут дежурить на блокпостах по всей территории Украины. Они будут работать вместе с полицейскими.

украинцы
Украина
военные
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП

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