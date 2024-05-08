Перевірки на блокпостах в Україні

Блокпост на дорозі в Україні.Фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна

На Сумщині деякі водії оминають блокпости, інші втікають, а треті сваряться з працівниками ТЦК, які чергують на дорозі, перевіряють документи та вручають повістки. Іноді на блокпост доводиться викликати поліцію.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів працівник ТЦК військовослужбовець Олег Кудлай.

Читайте також:

Реакція на вручення повістки — різна

За словами військового, нещодавно трапився кумедний випадок на блокпосту. Побачивши попереду блокпост, водій почав здавати назад. Їхав так метрів 500, боявся, що йому вручать повістку.

"Буває агресивно реагують, буває добре реагують, як у людини все добре: він не ухиляється, їде через блокпост, показує всі документи. Деякі втікають, деякі викликають на себе агресію. Кажуть: ви не військовослужбовець, ТЦК — це приватна контора і таке подібне", — каже Олег Кудлай.

Сваритися з агресивними громадянами робітники ТЦК не мають права. Проте вони можуть скласти протокол на людину, якщо воне не бере сповіщення, або ж викликати на блокпост поліцію.

Нагадаємо, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки повідомив, хто насправді писав закон про мобілізацію. Також ми писали, чи зможуть чоловіки одружуватися без військового квитка.