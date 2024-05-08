Смерть чоловіка у ТЦК Кривого Рогу — мати загиблого каже, що сина вбили

Мати чоловіка, який помер у Криворізькому ТЦК. Фото: скриншот відео

Мати військовозобов’язаного, який помер під час візиту до Саксаганського ТЦК та СП Кривого Рогу, не вірить у природну смерть сина. Жінка підозрює, що її сина побили.

Про це у вівторок, 7 травня, повідомив телеграм-канал "На часі: Кривий Ріг".

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Журналіст "На часі" запитав у жінки, чи були раніше у її сина приступи епілепсії. Вона розповіла, що він ніколи не хворів і був здоровою людиною.

"У мене підозра, що він помер насильницькою смертю, не природною. Я його бачила, за 15 хвилин його не стало. Судмедексперт дає заключення, що в нього отруєння невідомою речовиною", — повідомила мати померлого військовозобов’язаного.

За словами родичів, загибому за декілька тижнів мало виповнитись 45 років. 5 травня 2024 року чоловік прийшов до Саксаганського ТЦК для проходження ВЛК. Він готувався до відправки у військовий навчальний центр.

Раніше член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, щоправоохоронні органи розслідують випадки, коли працівники ТЦК порушують права людини під час мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, за словами колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, призвати до української армії можуть ще сотні тисяч чоловіків.