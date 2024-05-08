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Сотрудник ТЦК рассказал, что сейчас происходит на блокпостах Украины

8 мая 2024 06:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Проверки на блокпостах в Украине
Блокпост на дороге в Украине. Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Сумской области некоторые водители объезжают блокпосты, другие убегают, а третьи ругаются с работниками ТЦК, которые дежурят на дороге, проверяют документы и вручают повестки. Иногда на блокпост приходится вызывать полицию.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал работник ТЦК военнослужащий Олег Кудлай.

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По словам военного, недавно произошел забавный случай на блокпосту. Увидев впереди блокпост, водитель стал сдавать назад. Ехал так метров 500, боялся, что ему вручат повестку.

"Бывает агрессивно реагируют, бывает хорошо реагируют, когда у человека все в порядке: он не уклоняется, едет через блокпост, показывает все документы. Некоторые бегут, некоторые вызывают на себя агрессию. Говорят: вы не военнослужащий, ТЦК — это частная контора и тому подобное", — говорит Олег Кудлай.

Ссориться с агрессивными гражданами рабочие ТЦК не вправе. Однако они могут составить протокол на человека, если он отказывается брать повестку, или вызвать на блокпост полицию.

Напомним, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности сообщил, кто на самом деле писал закон о мобилизации. Также мы писали, смогут ли мужчины жениться без военного билета.

война
военный учет
мобилизация

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