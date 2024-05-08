Проверки на блокпостах в Украине

Блокпост на дороге в Украине. Фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина

В Сумской области некоторые водители объезжают блокпосты, другие убегают, а третьи ругаются с работниками ТЦК, которые дежурят на дороге, проверяют документы и вручают повестки. Иногда на блокпост приходится вызывать полицию.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал работник ТЦК военнослужащий Олег Кудлай.

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По словам военного, недавно произошел забавный случай на блокпосту. Увидев впереди блокпост, водитель стал сдавать назад. Ехал так метров 500, боялся, что ему вручат повестку.

"Бывает агрессивно реагируют, бывает хорошо реагируют, когда у человека все в порядке: он не уклоняется, едет через блокпост, показывает все документы. Некоторые бегут, некоторые вызывают на себя агрессию. Говорят: вы не военнослужащий, ТЦК — это частная контора и тому подобное", — говорит Олег Кудлай.

Ссориться с агрессивными гражданами рабочие ТЦК не вправе. Однако они могут составить протокол на человека, если он отказывается брать повестку, или вызвать на блокпост полицию.

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