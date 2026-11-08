Представники ТЦК на вулиці. Ілюстративне фото: "Суспільне Черкаси"

В Одесі будуть судити начальника одного з відділів ТЦК, який вимагав талони на 500 літрів дизельного пального, щоб вплинути на рішення щодо чоловіка, який був у розшуку ТЦК та СП. За скоєне суд може призначити посадовцю позбавлення волі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, представник одного з підприємств звернувся до посадовця з питанням щодо сплати штрафу за чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК через порушення правил військового обліку. За версією слідства, цей чоловік планував працевлаштуватися на підприємство, щоб у подальшому отримати бронювання від мобілізації.

Під час спілкування посадовець запропонував за грошову винагороду владнати питання з працівниками районного ТЦК та домогтися зняття чоловіка з розшуку. Свої послуги він оцінив у талони на 500 літрів дизельного пального, загальна вартість яких становила майже 45 тисяч гривень.

Після такої пропозиції представник підприємства повідомив про ситуацію правоохоронцям. Поліцейські разом зі співробітниками СБУ задокументували протиправні дії посадовця.

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Затримання відбулося після того, як талони на пальне передали його підлеглому. За інформацією поліції, працівник не був обізнаний із намірами свого керівника. Передані талони правоохоронці вилучили та долучили до матеріалів провадження як речові докази.

Як може покарати суд

Суд у якості запобіжного заходу постановив взяти обвинуваченого під варту, передбачивши альтернативу у вигляді застави на суму 599 040 гривень. Посадовець скористався цією можливістю та вніс визначену судом суму.

Йому інкримінують правопорушення, передбачене частиною другою статті 369-2 ККУ — зловживання впливом. У разі доведення вини фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Полтаві чоловік підробив довідку про нібито хворобу своєї дитини, щоб таким чином отримати відстрочку. Суд признав йому три роки ув'язнення, але змінив основне покарання на рік іспитового строку.

Також ми писали, що у Львівській області судили подружжя, які були адмінами Viber-групи, щоб перешкоджати мобілізаційним заходам ТЦК. За це вони теж отримали іспитовий термін.