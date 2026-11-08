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Главная Мобилизация Работни ТЦК требовал талоны на дизель за снятие с розыска: что грозит в суде

Работни ТЦК требовал талоны на дизель за снятие с розыска: что грозит в суде

Ua ru
8 ноября 2026 03:32
Сотрудник ТЦК требовал талоны на топливо в обмен на снятие мужчины с розыска — суд может применить наказание "Суспільне Черкаси"
Представители ТЦК на улице. Иллюстративное фото: "Суспільне Черкаси"

В Одессе будут судить начальника одного из отделов ТЦК, который вымогал талоны на 500 литров дизельного топлива, чтобы повлиять на решение в отношении мужчины, находившегося в розыске ТЦК и СП. За содеянное суд может приговорить чиновника к лишению свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали дела

Согласно материалам дела, представитель одного из предприятий обратился к должностному лицу с вопросом об уплате штрафа за мужчину, который находился в розыске ТЦК за нарушение правил воинского учета. По версии следствия, этот мужчина планировал устроиться на предприятие, чтобы в дальнейшем получить отсрочку от мобилизации.

Во время беседы чиновник предложил за денежное вознаграждение уладить вопрос с сотрудниками районного ТЦК и добиться снятия мужчины с розыска. Свои услуги он оценил в талоны на 500 литров дизельного топлива, общая стоимость которых составляла почти 45 тысяч гривен.

После такого предложения представитель предприятия сообщил о ситуации правоохранителям. Полицейские совместно с сотрудниками СБУ зафиксировали противоправные действия чиновника.

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Задержание произошло после того, как талоны на топливо передали его подчиненному. По информации полиции, сотрудник не был осведомлен о намерениях своего руководителя. Переданные талоны правоохранители изъяли и приобщили к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание может назначить суд

Суд в качестве меры пресечения постановил взять обвиняемого под стражу, предусмотрев альтернативу в виде залога в размере 599 040 гривен. Чиновник воспользовался этой возможностью и внес определенную судом сумму.

Ему инкриминируется правонарушение, предусмотренное частью второй статьи 369-2 УК Украины — злоупотребление влиянием. В случае доказательства вины фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтаве мужчина подделал справку о якобы болезни своего ребенка, чтобы таким образом получить отсрочку. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, но заменил основное наказание на год испытательного срока.

Также мы писали, что во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber, чтобы препятствовать мобилизационным мероприятиям ТЦК. За это они тоже получили испытательный срок.

суд мобилизация ТЦК и СП розыск судебные решения дизель
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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