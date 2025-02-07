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Работник в розыске ТЦК — есть ли шанс забронировать от призыва

7 февраля 2025 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — можно ли забронировать работника, оказавшегося в розыске
Бронирование работника, который находится в розыске. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые предприятия, учреждения и организации имеют право забронировать от призыва военнообязанных работников. Сейчас это можно сделать исключительно через портал "Дія". В то же время многие компании сталкиваются с проблемами, когда оформить бронь не получается из-за того, что сотрудник находится в розыске ТЦК и СП.

Есть ли вообще шанс забронировать такого работника, рассказали специалисты юридической компании INSEININ.

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Так, следует заметить, что вопрос бронирования регулирует постановление Кабинета Министров Украины №76. Пункт 29 документа предусматривает, что забронированными могут быть работники, которые:

  • находятся на воинском учете;
  • уточнили военно-учетные данные;
  • официально трудоустроены;
  • не находятся в розыске.

В розыске военнообязанное лицо может оказаться, если нарушило правила воинского учета — совершение административного правонарушения по ст. 210 или 210-1. К таким нарушениям в частности относятся:

  • неявка по повестке;
  • уклонение от прохождения ВВК;
  • уклонение от призыва на военную службу.

Таким образом, такие лица не могут получить бронь. Чтобы предприятие, учреждение или организация могла забронировать такого человека, ему необходимо сняться с розыска ТЦК и СП.

 

Бронювання працівника у розшуку — чи це можливо
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Как сняться с розыска с целью дальнейшего бронирования

После фиксации нарушения работники ТЦК должны обратиться в органы полиции для розыска нарушителя и доставки его для составления протокола о совершении административного правонарушения. Только после привлечения лица к ответственности его можно снять с розыска.

По словам юристов, алгоритм снятия лица с розыска следующий:

  • составление протокола;
  • вынесение постановления;
  • уплата денежного штрафа.

Ранее мы писали, каким двум отраслям в Украине разрешили бронировать 100% работников.

Напомним, мы рассказывали, какие профессии подлежат бронированию в 2025 году.

Также мы информировали, могут ли ТЦК аннулировать бронирование от мобилизации.

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