Мобилизация в Украине 2025 — можно ли забронировать работника, оказавшегося в розыске

Работник в розыске ТЦК — есть ли шанс забронировать от призыва
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые предприятия, учреждения и организации имеют право забронировать от призыва военнообязанных работников. Сейчас это можно сделать исключительно через портал "Дія". В то же время многие компании сталкиваются с проблемами, когда оформить бронь не получается из-за того, что сотрудник находится в розыске ТЦК и СП.
Есть ли вообще шанс забронировать такого работника, рассказали специалисты юридической компании INSEININ.
Бронирование работника в розыске — возможно ли это
Так, следует заметить, что вопрос бронирования регулирует постановление Кабинета Министров Украины №76. Пункт 29 документа предусматривает, что забронированными могут быть работники, которые:
- находятся на воинском учете;
- уточнили военно-учетные данные;
- официально трудоустроены;
- не находятся в розыске.
В розыске военнообязанное лицо может оказаться, если нарушило правила воинского учета — совершение административного правонарушения по ст. 210 или 210-1. К таким нарушениям в частности относятся:
- неявка по повестке;
- уклонение от прохождения ВВК;
- уклонение от призыва на военную службу.
Таким образом, такие лица не могут получить бронь. Чтобы предприятие, учреждение или организация могла забронировать такого человека, ему необходимо сняться с розыска ТЦК и СП.
Как сняться с розыска с целью дальнейшего бронирования
После фиксации нарушения работники ТЦК должны обратиться в органы полиции для розыска нарушителя и доставки его для составления протокола о совершении административного правонарушения. Только после привлечения лица к ответственности его можно снять с розыска.
По словам юристов, алгоритм снятия лица с розыска следующий:
- составление протокола;
- вынесение постановления;
- уплата денежного штрафа.
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