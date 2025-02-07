Мобилизация в Украине 2025 — можно ли забронировать работника, оказавшегося в розыске

Бронирование работника, который находится в розыске. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые предприятия, учреждения и организации имеют право забронировать от призыва военнообязанных работников. Сейчас это можно сделать исключительно через портал "Дія". В то же время многие компании сталкиваются с проблемами, когда оформить бронь не получается из-за того, что сотрудник находится в розыске ТЦК и СП.

Есть ли вообще шанс забронировать такого работника, рассказали специалисты юридической компании INSEININ.

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Так, следует заметить, что вопрос бронирования регулирует постановление Кабинета Министров Украины №76. Пункт 29 документа предусматривает, что забронированными могут быть работники, которые:

находятся на воинском учете;

уточнили военно-учетные данные;

официально трудоустроены;

не находятся в розыске.

В розыске военнообязанное лицо может оказаться, если нарушило правила воинского учета — совершение административного правонарушения по ст. 210 или 210-1. К таким нарушениям в частности относятся:

неявка по повестке;

уклонение от прохождения ВВК;

уклонение от призыва на военную службу.

Таким образом, такие лица не могут получить бронь. Чтобы предприятие, учреждение или организация могла забронировать такого человека, ему необходимо сняться с розыска ТЦК и СП.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Как сняться с розыска с целью дальнейшего бронирования

После фиксации нарушения работники ТЦК должны обратиться в органы полиции для розыска нарушителя и доставки его для составления протокола о совершении административного правонарушения. Только после привлечения лица к ответственности его можно снять с розыска.

По словам юристов, алгоритм снятия лица с розыска следующий:

составление протокола;

вынесение постановления;

уплата денежного штрафа.

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