Повторна військово-лікарська комісія - чи треба йти на ВЛК

Повторна ВЛК при броні — чи треба йти самому
Військовозобов’язаний громадянин, який має бронювання від мобілізації, не повинен проходити повторну військово-лікарську комісію. Але якщо повістка таки надійде, громадянин мусить прийти до ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Броня проти ВЛК
Заброньовані громадяни не повинні проходити повторні військово-лікарські комісії під час дії бронювання.
"Норми щодо ненаправлення на ВЛК під час діючої відстрочки залишились чинними й станом на зараз", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.
Куди іти, якщо повістка прийде
Юрист пояснив, що робити громадянину з бронюванням, якщо йому таки надійде повістка на ВЛК.
"Якщо Вам надішлють повістку, то прийдеться з'явитись обов'язкового, оскільки можуть накласти штраф та оголосити у розшук, що дійсно унеможливить подальше бронювання", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус отримуватимуть обмежено придатні після повторної ВЛК.
Додамо, ми повідомляли про те, хто не має проходити повторну військово-лікарську комісію.
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