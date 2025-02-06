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Повторна ВЛК при броні — чи треба йти самому

6 лютого 2025 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повторна військово-лікарська комісія - чи треба йти на ВЛК
Черга на ВЛК біля ТЦК. Фото: "Кременчуцький ТелеграфЪ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин, який має бронювання від мобілізації, не повинен проходити повторну військово-лікарську комісію. Але якщо повістка таки надійде, громадянин мусить прийти до ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Заброньовані громадяни не повинні проходити повторні військово-лікарські комісії під час дії бронювання.

"Норми щодо ненаправлення на ВЛК під час діючої відстрочки залишились чинними й станом на зараз", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Куди іти, якщо повістка прийде

Юрист пояснив, що робити громадянину з бронюванням, якщо йому таки надійде повістка на ВЛК.

"Якщо Вам надішлють повістку, то прийдеться з'явитись обов'язкового, оскільки можуть накласти штраф та оголосити у розшук, що дійсно унеможливить подальше бронювання", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус отримуватимуть обмежено придатні після повторної ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, хто не має проходити повторну військово-лікарську комісію.

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