Военнослужащие ТЦК избили мужчину — ответят перед судом

Военнослужащие ТЦК избили мужчину — ответят перед судом

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 00:33
Избиение военнообязанного — причастных работников ТЦК будут судить
Задержание военнообязанного. Фото иллюстративное: ШИ

В Житомирской области произошел скандал с участием работников ТЦК. Представители военкомата избили мужчину и не отпускали его домой. Дело рассмотрит суд.

Об этом 26 февраля сообщили в полиции Житомирской области, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным правоохранителей, вечером 6 января в кабинете медицинского центра 33-летний военнослужащий поссорился с посетителем и нанес последнему около десятка ударов руками по туловищу. Пострадавший упал на пол. Сопротивления мужчина не оказывал, но представитель ТЦК продолжил наносить ему побои. Пострадавший получил травмы средней тяжести. Также полицейские выяснили, что к избиению причастен еще один, 55-летний, военнослужащий. Он угрожал потерпевшему, силой удерживал его в помещении, чтобы в дальнейшем направить на ВВК, и по меньшей мере трижды ударил по лицу. Пострадавший просил старшего по возрасту военного об оказании медицинской помощи — тот отказал.

Какое наказание грозит работникам ТЦК

За умышленное нанесение человеку травм средней тяжести 33-летнему военнослужащему грозит наказание от исправительных работ до трех лет тюрьмы. 55-летнему представителю военкомата инкриминируют нанесение легких травм и незаконное лишение человека свободы. За такое нарушение предусматривается до трех лет ограничения или лишения свободы. Обвинительный акт рассмотрят в суде.

суд избиение мобилизация ТЦК и СП военнослужащие
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
