Правоохоронець обіцяв влаштувати військовозобов'язаного у ДСНС — відповість перед судом

Правоохоронець за гроші пропонував військовозобов'язаному працевлаштування на роботу, де можна отримати бронювання. Порушника судитимуть.

Про це у вівторок, 23 лютого, повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант пообіцяв чоловіку призовного віку роботу в підрозділі ДСНС на посаді із бронюванням від мобілізації. Вартість послуги становила 13 тисяч гривень. "Клієнт" передав цю суму двома частинами: спочатку п'ять тисяч доларів, потім вісім тисяч доларів. Порушника затримали, щойно він отримав другий транш. Під обшуку в домівці порушника виявили та вилучили 30 бойових патронів калібру 5,45×39 міліметрів — чоловік зберігав їх без відповідного дозволу.

Яке покарання загрожує правоохоронцю

Порушника звільнили з посади. До суду скерували обвинувальний акт за фактами одержання хабара та незаконного зберігання боєприпасів. Обвинуваченому загрожує до семи років в'язниці. Наразі він перебуває під вартою, але може вийти на волю, якщо внесе заставу.

