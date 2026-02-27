Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Правоохоронець заробляв на бронюванні — справу розгляне суд

Правоохоронець заробляв на бронюванні — справу розгляне суд

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 02:20
Правоохоронець обіцяв влаштувати військовозобов'язаного у ДСНС — відповість перед судом
Задержание правоохранителя. Фото: ДБР

Правоохоронець за гроші пропонував військовозобов'язаному працевлаштування на роботу, де можна отримати бронювання. Порушника судитимуть. 

Про це у вівторок, 23 лютого, повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, фігурант пообіцяв чоловіку призовного віку роботу в підрозділі ДСНС на посаді із бронюванням від мобілізації. Вартість послуги становила 13 тисяч гривень. "Клієнт" передав цю суму двома частинами: спочатку п'ять тисяч доларів, потім вісім тисяч доларів. Порушника затримали, щойно він отримав другий транш. Під обшуку в домівці порушника виявили та вилучили 30 бойових патронів калібру 5,45×39 міліметрів — чоловік зберігав їх без відповідного дозволу.

Яке покарання загрожує правоохоронцю

Порушника звільнили з посади. До суду скерували обвинувальний акт за фактами одержання хабара та незаконного зберігання боєприпасів. Обвинуваченому загрожує до семи років в'язниці. Наразі він перебуває під вартою, але може вийти на волю, якщо внесе заставу.

Нагадаємо, у Чернігові студент судився з МОН, бо отримав відмову у відстрочці. Суд задовольнив його позов.

Також ми повідомляли, що на Рівненщині невропатолог торгував довідками ВЛК Його оштрафували.

суд хабар мобілізація бронювання військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації