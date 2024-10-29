Мобілізація в Україні 2024 — чи мають право працівники ТЦК заходити до житла

Працівники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Через повномасштабну війну, яку розпочала росія, в Україні тривають мобілізаційні заходи. Зокрема військовозобов'язаних чоловіків продовжують оповіщати про необхідність явитися до ТЦК та СП, уточнити свої військово-облікові дані або отримати направлення на ВЛК. Працівники територіальних центрів можуть не тільки виписувати повістки чоловікам на вулиці, але й приносити безпосередньо за місцем проживання громадянина.

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Чи мають право співробітники ТЦК заходити до приватного житла без згоди власника та проводити в помешканні оповіщення, на ці питання відповів військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі для ТСН.ua.

Чи мають право працівники ТЦК заходити до житла

Так, фахівець зауважив, попри те, що закон чітко не визначає місця, де може проводитись оповіщення, проникнути до житла можна виключно за наявності дозволу суду або у випадках, які передбачені для правоохоронців відповідно до закону.

"Відповідно до законодавства, немає чітко визначених місць, де може проводитись оповіщення. Але для проникнення у житло повинні бути відповідні підстави, санкції судів. Я не думаю, що якийсь безлад буде відбуватись в цьому питанні", — підкреслив Селезньов.

Експерт наголосив, що співробітники територіальних центрів навряд будуть вчиняти таке правопорушення, адже чудово знають закони та відповідальність у разі вчинення протиправних дій.

Владислав Селезньов додав, що оповіщення й надалі проводитимуть на блокпостах, під час перевірок на вулиці та у громадських місцях.

Працівники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Що робити, якщо представники ТЦК зайшли на приватну територію

Оскільки проникнення працівників ТЦК на приватну територію є незаконним, власник житла може звернутися до Державного бюро розслідувань (ДБР) із заявою щодо незаконного проникнення до житла.

Юристи радять діяти наступним чином:

Спершу попередити працівників ТЦК про те, що вони порушують закон і незаконно проникають у вашу оселю. Якщо це не допомогло, бажано зафільмувати незаконні дії представників ТЦК. Не брати жодних документів від них. Зателефонувати у поліцію. Зателефонувати на гарячу лінію ДБР і повідомити про злочин.

Слід зазначити, що кожен українець має знати не лише свої права, а й обов'язки.

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