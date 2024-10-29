Мобилизация в Украине 2024 — имеют ли право работники ТЦК заходить в жилье

Работники ТЦК заходят в жилье — имеют ли право и как реагировать
Из-за полномасштабной войны, которую начала россия, в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. В частности, военнообязанных мужчин продолжают оповещать о необходимости явиться в ТЦК и СП, уточнить свои военно-учетные данные или получить направление на ВВК. Сотрудники территориальных центров могут не только выписывать повестки мужчинам на улице, но и приносить непосредственно по месту жительства гражданина.
Имеют ли право сотрудники ТЦК заходить в частное жилье без согласия собственника и проводить в доме оповещения, на эти вопросы ответил военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua.
Имеют ли право работники ТЦК заходить в жилье
Так, специалист отметил, что, несмотря на то, что закон четко не определяет места, где может проводиться уведомление, проникнуть в жилье можно исключительно при наличии разрешения суда или в случаях, предусмотренных для правоохранителей в соответствии с законом.
"В соответствии с законодательством, нет четко определенных мест, где может проводиться оповещение. Но для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов. Я не думаю, что какой-то беспорядок будет происходить в этом вопросе", — подчеркнул Селезнев.
Эксперт подчеркнул, что сотрудники территориальных центров вряд ли будут совершать такое правонарушение, ведь прекрасно знают законы и ответственность при совершении противоправных действий.
Владислав Селезнев добавил, что оповещения и дальше будут проводить на блокпостах, во время проверок на улице и в общественных местах.
Что делать, если представители ТЦК зашли на частную территорию
Поскольку проникновение работников ТЦК на частную территорию является незаконным, собственник жилья может обратиться в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением о незаконном проникновении в жилье.
Юристы советуют действовать следующим образом:
- Сначала предупредить работников ТЦК, что они нарушают закон и незаконно проникают в ваш дом.
- Если это не помогло, желательно снять незаконные действия представителей ТЦК.
- Не брать никаких документов от них.
- Позвонить в полицию.
- Позвонить по телефону на горячую линию ГБР и сообщить о преступлении.
Следует отметить, что каждый украинский должен знать не только свои права, но и обязанности.
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