Мобилизация в Украине 2024 — имеют ли право работники ТЦК заходить в жилье

Работники ТЦК принесли повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Из-за полномасштабной войны, которую начала россия, в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. В частности, военнообязанных мужчин продолжают оповещать о необходимости явиться в ТЦК и СП, уточнить свои военно-учетные данные или получить направление на ВВК. Сотрудники территориальных центров могут не только выписывать повестки мужчинам на улице, но и приносить непосредственно по месту жительства гражданина.

Читайте также:

Имеют ли право сотрудники ТЦК заходить в частное жилье без согласия собственника и проводить в доме оповещения, на эти вопросы ответил военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua.

Имеют ли право работники ТЦК заходить в жилье

Так, специалист отметил, что, несмотря на то, что закон четко не определяет места, где может проводиться уведомление, проникнуть в жилье можно исключительно при наличии разрешения суда или в случаях, предусмотренных для правоохранителей в соответствии с законом.

"В соответствии с законодательством, нет четко определенных мест, где может проводиться оповещение. Но для проникновения в жилье должны быть соответствующие основания, санкции судов. Я не думаю, что какой-то беспорядок будет происходить в этом вопросе", — подчеркнул Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что сотрудники территориальных центров вряд ли будут совершать такое правонарушение, ведь прекрасно знают законы и ответственность при совершении противоправных действий.

Владислав Селезнев добавил, что оповещения и дальше будут проводить на блокпостах, во время проверок на улице и в общественных местах.

Работники ТЦК принесли повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Что делать, если представители ТЦК зашли на частную территорию

Поскольку проникновение работников ТЦК на частную территорию является незаконным, собственник жилья может обратиться в Государственное бюро расследований (ГБР) с заявлением о незаконном проникновении в жилье.

Юристы советуют действовать следующим образом:

Сначала предупредить работников ТЦК, что они нарушают закон и незаконно проникают в ваш дом. Если это не помогло, желательно снять незаконные действия представителей ТЦК. Не брать никаких документов от них. Позвонить в полицию. Позвонить по телефону на горячую линию ГБР и сообщить о преступлении.

Следует отметить, что каждый украинский должен знать не только свои права, но и обязанности.

Ранее мы писали, можно ли не показывать документы работникам ТЦК.

Напомним, мы рассказывали, может ли ТЦК выписать штраф за несвоевременное обновление данных.

Также мы информировали, нужно ли обновлять данные в ТЦК, если военнообязанное лицо купило недвижимость.