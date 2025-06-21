Міністр Лісовий заявив, що право на освіту не є приводом уникати службу

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на нараді. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що право на освіту — це не індульгенція від обов'язку захищати державу. Він наголосив, що треба забезпечити, аби це право не було механізмом зловживань.

Про це Лісовий написав на своїй сторінці у Facebook.

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Лісовий розповів, що під час наради з ректорами ВНЗ Львівської області за участі очільника області Максима Козицького і голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака — вони обговорювали фіктивне навчання.

"Говорили про фіктивне навчання, зокрема в контексті навчання студентів віком 25+. Чітко окреслив: керівники закладів освіти відповідають за тих, хто навчається в їхніх установах. Потрібно забезпечити, щоб право на освіту не ставало механізмом зловживань", — зазначив міністр.

Він наголосив, що це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності.

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