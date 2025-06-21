Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Право на освіту не привід уникати службу, заявив міністр

Право на освіту не привід уникати службу, заявив міністр

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 02:30
Міністр Лісовий заявив, що право на освіту не є приводом уникати службу
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на нараді. Фото: facebook.com/oksenlisovyi
Ключові моменти Що сказав міністр про освіту

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що право на освіту — це не індульгенція від обов'язку захищати державу. Він наголосив, що треба забезпечити, аби це право не було механізмом зловживань. 

Про це Лісовий написав на своїй сторінці у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Що сказав міністр про освіту

Лісовий розповів, що під час наради з ректорами ВНЗ Львівської області за участі очільника області Максима Козицького і голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака — вони обговорювали фіктивне навчання.

"Говорили про фіктивне навчання, зокрема в контексті навчання студентів віком 25+. Чітко окреслив: керівники закладів освіти відповідають за тих, хто навчається в їхніх установах. Потрібно забезпечити, щоб право на освіту не ставало механізмом зловживань", — зазначив міністр.

Він наголосив, що це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, за яких обставин студенти можуть бути мобілізовані до ЗСУ.

Також ми повідомляли, чи може вплинути навчання дитини у виші на продовження відстрочки батька-одинака.

освіта ЗСУ навчання мобілізація війна в Україні ухилянти
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації