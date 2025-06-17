Відстрочка влітку 2025 — коли студента можуть мобілізувати до ЗСУ

Українські військовослужбовці строкової служби. Ілюстративне фото: mukachevo.net

Мобілізація військовозобов'язаних громадян в Україні продовжується. Особи, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними, можуть отримати повістки, а згодом бути призваними. Попри те, що студенти мають звільнення від військової служби, є певні законні підстави, коли їх все ж можуть забрати до лав ЗСУ.

Коли студентів можуть мобілізувати влітку 2025 року, розповідаємо далі у матеріалі з посиланням на OBOZ.UA.

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Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, а також здобувають рівень освіти, що є вищим за попередній рівень освіти у послідовності, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Наразі студенти можуть оформити відстрочку у застосунку Резерв+. Завдяки постійному обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони, продовження відстрочки відбувається онлайн.

Студенти на навчанні. Фото: shutterstock.com

Коли студентів можуть мобілізувати

Мобілізація для студентів є законною, якщо вони:

здобувають другу професійну або вищу освіту (рівень освіти має бути вищий за раніше здобутий, тобто якщо студент має рівень бакалавра, то він може вступити до магістратури, далі до аспірантури, і на ці періоди буде діяти відстрочка від мобілізації);

навчаються на заочній або вечірній формі;

не продовжили або не оформили відстрочку при цьому є військовозобов'язаними;

відраховані (коли рішення про відрахування набере чинності, військовозобов'язаний припиняє бути студентом та може бути мобілізованим).

Також слід враховувати, що відповідно до українського законодавства, студентів можуть мобілізувати у так звані перехідні періоди: між отриманням диплома бакалавра та початку навчання у магістратурі, до початку аспірантури чи докторантури.

Так, у більшості вишів в Україні дипломи бакалаврів вручають наприкінці червня або на початку липня. Водночас наказ про зарахування до магістратури набуває чинності на початку вересня. Тож випускник-бакалавр, що має намір продовжити навчання у магістратурі, з липня до початку вересня не матиме права на отримання відстрочки від мобілізації, оскільки немає підстави.

Українські військовослужбовці на шикуванні. Ілюстративне фото: УНІАН

Чи можуть студенту вручити повістку та чи треба йти до ТЦК

Законом не забороняється вручати повістки студентам коледжів та університетів. Як правило, працівники ТЦК не вручають повістки особам, які мають студентський квиток.

Якщо ж повістку було вручено, ігнорувати її не можна. Потрібно з'явитися до територіального центру з актуальними документами, що підтверджують статус студента (аспіранта/докторанта) денної форми навчання, та посилатися на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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