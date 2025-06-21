Министр Лисовой заявил, что право на образование не является поводом избегать службу

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на совещании. Фото: facebook.com/oksenlisovyi

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что право на образование — это не индульгенция от обязанности защищать государство. Он отметил, что надо обеспечить, чтобы это право не было механизмом злоупотреблений.

Об этом Лисовой написал на своей странице в Facebook.

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Лисовой рассказал, что во время совещания с ректорами вузов Львовской области с участием главы области Максима Козицкого и председателя Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака — они обсуждали фиктивное обучение.

"Говорили о фиктивном обучении, в частности в контексте обучения студентов в возрасте 25+. Четко обозначил: руководители учебных заведений отвечают за тех, кто учится в их учреждениях. Нужно обеспечить, чтобы право на образование не становилось механизмом злоупотреблений", — отметил министр.

Он подчеркнул, что это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности.

Напомним, недавно мы писали, при каких обстоятельствах студенты могут быть мобилизованы в ВСУ.

Также мы сообщали, может ли повлиять обучение ребенка в вузе на продолжение отсрочки отца-одиночки.