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Главная Мобилизация Право на образование не повод избегать службу, заявил министр

Право на образование не повод избегать службу, заявил министр

Ua en ru
Дата публикации 21 июня 2025 02:30
Министр Лисовой заявил, что право на образование не является поводом избегать службу
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на совещании. Фото: facebook.com/oksenlisovyi
Ключові моменти Что сказал министр об образовании

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что право на образование — это не индульгенция от обязанности защищать государство. Он отметил, что надо обеспечить, чтобы это право не было механизмом злоупотреблений.

Об этом Лисовой написал на своей странице в Facebook.

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Лисовой рассказал, что во время совещания с ректорами вузов Львовской области с участием главы области Максима Козицкого и председателя Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака — они обсуждали фиктивное обучение.

"Говорили о фиктивном обучении, в частности в контексте обучения студентов в возрасте 25+. Четко обозначил: руководители учебных заведений отвечают за тех, кто учится в их учреждениях. Нужно обеспечить, чтобы право на образование не становилось механизмом злоупотреблений", — отметил министр.

Он подчеркнул, что это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности.

Напомним, недавно мы писали, при каких обстоятельствах студенты могут быть мобилизованы в ВСУ.

Также мы сообщали, может ли повлиять обучение ребенка в вузе на продолжение отсрочки отца-одиночки.

образование ВСУ учеба мобилизация война в Украине уклонисты
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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