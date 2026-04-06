Право на відстрочку багатодітного за кордоном: все залежить від "Дії"

Портал державних послуг "Дія".

Відстрочка від мобілізації є доступною для багатодітного батька, навіть якщо частина дітей народилася за кордоном. Але для цього потрібно внести дані свідоцтв про народження в "Дію". Тільки після цього можливо оформити відстрочку в "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для багатодітного

Багатодітний батько має право на отримання відстрочки від мобілізації. Це можливо тоді, коли військовозобов’язаний чоловік має трьох чи більше дітей, які не досягли 18-річного віку.

Відстрочка для такої категорії громадян надається навіть у ситуації, коли частина дітей народжені у попередньому щодо нинішнього шлюбі чи взагалі поза шлюбом. Але у такому випадку громадянину потрібно надати додаткові документи, які б свідчили про утримання таких дітей.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за кордоном з дружиною. В еміграції у нього народилося двоє дітей, разом стало три, і чоловік отримав право на відстрочку.

Як внести закордонні свідоцтва про народження в "Дію"

Громадянин поцікавився, як оформити відстрочку у такій ситуації, перебуваючи за межами України. Зокрема, чи можна це зробити дистанційно, через застосунок "Резерв+".

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що проблема може виявитися із свідоцтвами про народження дітей, які народилися за кордоном. Ці свідоцтва, скоріш за все, не зможуть потрапити до бази українського державного порталу "Дія". Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо свідоцтва про народження не відображаються в "Дії", то можуть бути проблеми з оформленням відстрочки через "Резерв+".

Разом з тим, додав Дерій, цю проблему можна вирішити. Юрист пояснив, як це зробити: "Зверніться до консульства або будь-якого відділу ДРАЦС, адміністратори актуалізують інформацію, документ має з’явитися в застосунку "Дія" після повторної авторизації". Після цього можна буде оформлювати відстрочку в "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи законно відмовляти у відстрочці багатодітному батьку, який перебуває у розшуку.

Навіть якщо багатодітний батько перебуває у розшуку, територіальний центр комплектування не має права відмовляти йому у відстрочці. Якщо ж це сталося, громадянин має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як підтвердити утримання дитини дружини для відстрочки.

Якщо військовозобов’язаний чоловік утримує дитину дружини від попереднього шлюбу і вона є третьою неповнолітньою на його утриманні, громадянин все ж може отримати відстрочку від мобілізації. Але це можна буде зробити тільки через суд.