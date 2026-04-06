Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Право на відстрочку багатодітного за кордоном: все залежить від "Дії"

Право на відстрочку багатодітного за кордоном: все залежить від "Дії"

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 20:00
Право на відстрочку багатодітного за кордоном: все залежить від Дії
Портал державних послуг "Дія". Фото: Мінцифри

Відстрочка від мобілізації є доступною для багатодітного батька, навіть якщо частина дітей народилася за кордоном. Але для цього потрібно внести дані свідоцтв про народження в "Дію". Тільки після цього можливо оформити відстрочку в "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для багатодітного

Багатодітний батько має право на отримання відстрочки від мобілізації. Це можливо тоді, коли військовозобов’язаний чоловік має трьох чи більше дітей, які не досягли 18-річного віку.

Відстрочка для такої категорії громадян надається навіть у ситуації, коли частина дітей народжені у попередньому щодо нинішнього шлюбі чи взагалі поза шлюбом. Але у такому випадку громадянину потрібно надати додаткові документи, які б свідчили про утримання таких дітей.

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за кордоном з дружиною. В еміграції у нього народилося двоє дітей, разом стало три, і чоловік отримав право на відстрочку.

Читайте також:

Як внести закордонні свідоцтва про народження в "Дію"

Громадянин поцікавився, як оформити відстрочку у такій ситуації, перебуваючи за межами України. Зокрема, чи можна це зробити дистанційно, через застосунок "Резерв+".

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що проблема може виявитися із свідоцтвами про народження дітей, які народилися за кордоном. Ці свідоцтва, скоріш за все, не зможуть потрапити до бази українського державного порталу "Дія". Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо свідоцтва про народження не відображаються в "Дії", то можуть бути проблеми з оформленням відстрочки через "Резерв+".

Разом з тим, додав Дерій, цю проблему можна вирішити. Юрист пояснив, як це зробити: "Зверніться до консульства або будь-якого відділу ДРАЦС, адміністратори актуалізують інформацію, документ має з’явитися в застосунку "Дія" після повторної авторизації". Після цього можна буде оформлювати відстрочку в "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи законно відмовляти у відстрочці багатодітному батьку, який перебуває у розшуку.

Навіть якщо багатодітний батько перебуває у розшуку, територіальний центр комплектування не має права відмовляти йому у відстрочці. Якщо ж це сталося, громадянин має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як підтвердити утримання дитини дружини для відстрочки.

Якщо військовозобов’язаний чоловік утримує дитину дружини від попереднього шлюбу і вона є третьою неповнолітньою на його утриманні, громадянин все ж може отримати відстрочку від мобілізації. Але це можна буде зробити тільки через суд.

відстрочка батьки еміграція
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації