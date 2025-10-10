Відстрочка багатодітному - як довести утримання чужої дитини

Родина з дітьми. Фото: facebook.com/beseenbabytegn

Якщо військовозобов’язаний чоловік утримує дитину дружини від попереднього шлюбу і вона є третьою неповнолітньою на його утриманні, громадянин все ж може отримати відстрочку від мобілізації. Але це можна буде зробити тільки через суд.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Відстрочка — тільки через суд

Багатодітні батьки мають право на отримання відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку, якщо одне із неповнолітніх є дитиною дружини, а він цю дитину утримує, не будучи її офіційним батьком.

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що це можна робити лише в судовому порядку.

"Але зважайте на те, що законодавство вимагає також подачі свідоцтва про народження із вказанням батьківства військовозобов'язаного. Тому у даному випадку відстрочку отримати буде доволі складно", — підкреслив Кирда.

Які докази потрібно надати суду

Інший адвокат, Юрій Айвазян, відповідаючи на питання громадянина, пояснив, що теоретично все ж відстрочку можна отримати.

Для цього потрібно надати в суд докази на підтвердження:

фактичного утримання чоловіком чужої дитини чи дітей (інформація з місця роботи, інформація з садочка/школи щодо участі у вихованні дітей, квитанції, які підтверджують понесені витрати, довести неможливість матері дитини самостійно утримувати дітей);

ухилення рідного батька від утримання дітей та неможливість інших осіб, зокрема, бабусі, дідусі, сестри, брата, надавати таку допомогу (підтвердженням цих обставин може бути довідка з виконавчої служби про наявність заборгованості батька зі сплати заборгованості, вирок про притягнення його до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, докази на підтвердження неможливості інших членів сім’ї надавати таку допомогу).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи дає право на відстрочку паспорт багатодітних.

Додамо, ми повідомляли про те, коли для оформлення відстрочки багатодітному батьку не потрібен договір з колишньою дружиною.